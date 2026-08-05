71% от работещите по света са изложени на прекомерна горещина. Това води до около 22 милиона трудови злополуки годишно. Летните горещини често оказват влияние върху хората със сърдечносъдови заболявания и могат да доведат до промени в стойностите на кръвното налягане, нарушения в сърдечния ритъм или необходимост от корекция на лечението. Това коментира кардиологът д-р Стоян Стефанов.

„Топлото време създава нови предизвикателства за нашия организъм и конкретно за сърдечносъдовата система. То кара сърцето да работи на високи обороти. Високите температури разширяват нашите кръвоносни съдове и това води до спад на кръвното налягане, а тенденцията към обезводняване също допринася за този ефект“, обясни д-р Стефанов.

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По думите му особено рискова е работата на открито, където освен високите температури, опасност създава и силното слънчево греене. „Работата на открито е предизвикателна и заради UV индекса, който в момента е доста висок. Това напичане на организма предразполага към топлинни удари. Важна е хидратацията и набавянето на достатъчно вода и електролити, които се съдържат в солите, които губим по време на потене“, посочи кардиологът.

Той обърна внимание и на симптомите, които не бива да бъдат пренебрегвани, но предупреди, че не всяка болка в лявата ръка е признак на сърдечен проблем. „Едно от нещата, които трябва да съобразим, е симптоматиката в лявата ръка, но в по-голямата част от случаите оплакванията там се дължат на други причини“, каза още д-р Стефанов.

Кардиологът препоръча хората със сърдечносъдови заболявания редовно да следят кръвното си налягане и да не променят лечението си по собствена преценка. „Трябва да сме нащрек и да следим кръвното налягане. Не е редно и е противопоказно да се сменят дозите на медикаментите без допитване до лекар“, предупреди той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов