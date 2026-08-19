Фините прахови частици от дима при горски пожари може да проникнат дълбоко в дихателните пътища и да предизвикат бронхоспазъм. Това обясни пулмологът д-р Джейхан Сираков от „Софиямед“ в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Коментарът му идва след задимяването в София и други райони на Западна България заради големи пожари в Сърбия и Албания. В последните часове концентрацията на фините прахови частици постепенно намалява и обстановката се нормализира.

По думите на специалиста най-уязвими са хората с хронична обструктивна белодробна болест, астма и хронична дихателна недостатъчност. В рисковата група попадат още малките деца и възрастните хора.

След големия пожар в Сърбия: Тенденция за понижаване на нивата на фините прахови частици

Замърсеният въздух може да причини кашлица, болки и дразнене в гърлото, задух и свирене в гърдите. При хората с хронични заболявания симптомите могат да бъдат по-тежки.

Д-р Сираков препоръча при силно задимяване прозорците да се затварят, а престоят и физическата активност на открито да се ограничават. При необходимост от излизане специалистът препоръчва използването на защитни маски, предназначени за филтриране на фини прахови частици. Обикновените хирургически маски не осигуряват същото ниво на защита. Пречиствателите на въздух у дома също може да помогнат, но те не отменят необходимостта от ограничаване на достъпа на замърсен въздух в помещението.

Особено важно е хората с хронични белодробни заболявания да следят внимателно за симптоми като силен задух, свирене в гърдите и усещане за недостиг на въздух. „Когато симптомите се появят рязко, не преминават в рамките на час-два и не се успокояват след преминаване на експозицията на дим и прахови частици, трябва да се потърси медицинска помощ“, посочи пулмологът.

Д-р Сираков предупреди, че продължителното излагане на силно замърсен въздух, особено в близост до източника на пожара, може да доведе и до по-трайни увреждания на дихателните пътища.

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