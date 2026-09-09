Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода 2026–2028 г., който беше подписан днес от Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от НЗОК.

„През последните два месеца се водеха интензивни преговори с Българския лекарски съюз“, посочи управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов. По думите му до края на септември ще бъдат подготвени необходимите документи и промените в информационната система на НЗОК, свързани с прилагането на новия договор. Даскалов определи постигнатото като „оптимален баланс“ и подчерта, че интересите на здравноосигурените лица и правата на пациентите са защитени в пълна степен.

Сред основните нововъведения са договорените нови цени и обеми за медицинските дейности в първичната, специализираната, болничната и извънболничната медицинска помощ.

Цените на дейностите в първичната извънболнична медицинска помощ се увеличават с 4,38%, а на тези в специализираната извънболнична медицинска помощ – средно с 4,37%. При болничната медицинска помощ е договорено увеличение на цените средно с до 10%.

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Предвижда се и изплащането на еднократна сума през ноември за всички отчетени дейности, извършени от изпълнителите на първична и специализирана извънболнична медицинска помощ.

Сред целите на новия договор са осъвременяване на бюджета на НЗОК и въвеждане на по-ефективен контрол.

Промени са договорени и по отношение на организацията на медицинската помощ. Не се допуска едновременно извършване на дейности от общопрактикуващия лекар – титуляр на практиката, и негов заместник по едно и също време по време на отпуск на титуляра.

Промени се въвеждат и при индикациите за хоспитализация, като се разширява обхватът на заболяванията.

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов заяви, че в новия рамков договор има както положителни моменти, така и въпроси, по които не е постигнато споразумение.„Позитивните неща са, че договорът е в полза на пациента“, коментира той.

Сред положителните промени Брънзалов посочи отпадането на електронната рецептурна книжка, както и въвеждането на две нови клинични пътеки.

По думите му увеличеният бюджет за 2026 г. е „глътка въздух“ за системата, тъй като дълго време цените на клиничните пътеки не са били актуализирани. Това е създало сериозни затруднения за лечебните заведения за болнична помощ.

От Българския лекарски съюз настояват и за по-ясно остойностяване на труда на българските лекари. „Лекарите трябва да имат глас при въвеждането на настоящия рамков договор“, подчерта Брънзалов.

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Здравният министър Катя Ивкова заяви, че при подписването на договора е спазена бюджетната рамка, заложена в Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Тя съобщи и актуална информация относно скрининговите програми за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка. По думите ѝ са закупени скринингови тестове, които са налични от повече от година. „Въпреки затрудненията при провеждането на двата вида скрининг, предстои да бъде публикувана актуална информация къде гражданите ще могат да извършват необходимите изследвания. Осигурена е и апаратурата, с която трябва да бъдат провеждани самите изследвания", каза Ивкова.

Веднага след подписването на Националния рамков договор започва и процедурата по подготовката на НЗОК за следващия договор – за 2027 г.