Снимка: iStock
-
Надзорният съвет на НЗОК обсъжда 10% ръст на клиничните пътеки
-
Проф. Иво Петров: Здравеопазването трябва да плаща за резултат, а не за болничен престой
-
Премахват зам.-директорите и главните секретари на Регионалните здравни инспекции?
-
„Здраве без риск“: Как да разпознаваме опасни продукти?
-
Над 4% ръст на средствата за извънболнична помощ: Как увеличението ще се отрази на здравните грижи
-
Д-р Владимир Даскалов е новият управител на НЗОК
Пациентските организации са скептични за ефекта от промяната
Надзорният съвет на Здравната каса одобри националните рамкови договори за медицински и дентални дейности. Предстои тяхното официалното подписване.
С приемането им договорите гарантират поскъпване с 10% на клиничните пътеки. Увеличават се и парите в извънболничната помощ с близо 5%. Днешното заседание е първото в присъствието на новоизбрания шеф на здравната каса.
Според Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, мярката с вдигането на цените на пътеките няма да доведе до реален резултат за пациентите. "Това увеличаване на цените изглежда непропорционално. Има пътеки, които са финансирани по-малко и такива, които са финансирани повече. Така че еднаквото увеличаване с 10%. Разликата между една педиатрична и кардиологична пътека ще продължи да бъде голяма", заяви Боряна Ботева от Асоциацията.
Увеличават клиничните пътеки с 10%
Управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов посочи, че основните промени ще бъдат през 2027 година. "Преговорите са водени от Асен Меджидиев и е постигнато пълно съгласие с БЛС и БЗС. Работим с удължения бюджет. Основните промени ще са с бюджета за 2027 г. Тогава ще бъдат нанесени съответните промени - да се почне да се плаща постепенно за качество, а не за обем", каза д-р Даскалов.Редактор: Ивайла Маринова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни