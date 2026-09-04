Надзорният съвет на Здравната каса одобри националните рамкови договори за медицински и дентални дейности. Предстои тяхното официалното подписване.

С приемането им договорите гарантират поскъпване с 10% на клиничните пътеки. Увеличават се и парите в извънболничната помощ с близо 5%. Днешното заседание е първото в присъствието на новоизбрания шеф на здравната каса.

Според Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, мярката с вдигането на цените на пътеките няма да доведе до реален резултат за пациентите. "Това увеличаване на цените изглежда непропорционално. Има пътеки, които са финансирани по-малко и такива, които са финансирани повече. Така че еднаквото увеличаване с 10%. Разликата между една педиатрична и кардиологична пътека ще продължи да бъде голяма", заяви Боряна Ботева от Асоциацията.

Увеличават клиничните пътеки с 10%

Управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов посочи, че основните промени ще бъдат през 2027 година. "Преговорите са водени от Асен Меджидиев и е постигнато пълно съгласие с БЛС и БЗС. Работим с удължения бюджет. Основните промени ще са с бюджета за 2027 г. Тогава ще бъдат нанесени съответните промени - да се почне да се плаща постепенно за качество, а не за обем", каза д-р Даскалов.

Редактор: Ивайла Маринова