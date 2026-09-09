Двама души са задържани за кражба на пари и лек автомобил от частен дом в село Тлачене. По информация на Областната дирекция на МВР във Враца, разследването започнало веднага след подаден сигнал от потърпевшия жител.

Полицейските служители установили, че в къщата е проникнато в нощта на 7 срещу 8 септември. От дома са откраднати 250 евро и ключовете за автомобила на собственика, който бил паркиран пред имота. Веднага след това извършителите избягали с колата, съобщава кореспондентът на БТА във Враца Мая Ценова.

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В резултат на бързите процесуално-следствени действия криминалистите установили, че съпричастни към деянието са двама мъже от същото село. Те са отведени в Районното управление в Бяла Слатина. Откраднатият автомобил е открит в самото село, където извършителите го ударили в стълб.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Мария Барабашка