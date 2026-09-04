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Предварителните нагласи са, че тази промяна ще стане факт, тъй като здравната каса и съсловните организации са постигнали консенсус
Надзорният съвет на НЗОК заседава днес, като сред основните точки в дневния ред е Националният рамков договор за медицински дейности. Неговото разглеждане и подписване е ключово, тъй като от това зависи пряко разплащането на консумативи, дейности и възнаграждения в болниците.
Сред основните акценти на проекта на рамковия договор е увеличение от 10% на клиничните пътеки, което значи, че ще бъдат отпускани повече пари от здравния бюджет към лечебните заведения. Предварителните нагласи са, че тази промяна ще стане факт, тъй като здравната каса и съсловните организации са постигнали консенсус.
Над 4% ръст на средствата за извънболнична помощ: Как увеличението ще се отрази на здравните грижи
Официалното подписване на документа ще бъде другата седмица. А днешното заседания на надзора е и първото откакто има нов ръководен екип на касата, знаете вчера в парламента бяха избрани управител и подуправител на институцията.Редактор: Ралица Атанасова
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