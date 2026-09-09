Стопкадър
Спасителните операции продължават
Броят на жертвите от опустошителните наводнения в Непал се увеличи до 1365, след като още тела бяха извадени от засегнатите райони, съобщиха местните власти.
Спасителните екипи продължават да издирват 5326 души, включително най-малко 589 чуждестранни граждани.
9 дни след катастрофалното бедствие: Спасиха още двама затрупани работници в Непал
Наводненията станаха в края на август на границата между Тибет и Непал. Охранителни камери и свидетели заснеха как водната стихия буквално помита хора, постройки, автобуси и коли. Отнесени бяха цели села, а инфраструктурата в региона беше почти напълно унищожена.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни