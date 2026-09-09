Броят на жертвите от опустошителните наводнения в Непал се увеличи до 1365, след като още тела бяха извадени от засегнатите райони, съобщиха местните власти.

Спасителните екипи продължават да издирват 5326 души, включително най-малко 589 чуждестранни граждани.

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Наводненията станаха в края на август на границата между Тибет и Непал. Охранителни камери и свидетели заснеха как водната стихия буквално помита хора, постройки, автобуси и коли. Отнесени бяха цели села, а инфраструктурата в региона беше почти напълно унищожена.

Редактор: Цветина Петрова