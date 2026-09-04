Двама души бяха извадени живи от тунел на водноелектрическа централа девет дни след катастрофалното бедствие по границата между Непал и Тибет. Работниците, които имат наранявания по ръцете и краката, са откарани в болница в Катманду.

Министърът на енергетиката Бирадж Бхакта Шрестха потвърди, че първият работник е бил безопасно изваден от тунела на хидроенергийния обект „Тришули 3А“, а скоро след това е последвало и спасяването на втория човек. „Току-що получихме новина, че друг човек... също е бил спасен“, съобщи в изявление министърът на вътрешните работи Судан Гурунг.

Очаква се още най-малко 39 души да бъдат евакуирани от тунела, след като спасителите са чули гласове рано в петък.

Над 800 са жертвите на катастрофалните наводнения в Непал и Китай

Официални лица и спасители смятат, че срутването на ледника на 26 август в горното течение на река Тришули е затрупало най-малко 900 души в тунели, свързани с шест хидроенергийни проекта по протежението на реката.

По последни данни най-малко 1252 души са загинали в Непал, а повече от 4200 са в неизвестност, хиляди други са останали без дом. Китай посочи, че загиналите в Тибет са 21, а 541 души се водят за изчезнали.

Редактор: Ивета Костадинова