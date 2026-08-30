Непалските власти предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнатия от катастрофални наводнения регион по границата с Китай, отнели по последни данни живота на най-малко 800 души.

Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши. Експерти твърдят, че срутване на ледник в Непал може да е предизвикало бедствието, изпращайки огромни количества вода надолу по речната долина в хималайския граничен регион между Непал и Китай.

Най-малко 788 души са загинали в Непал, съобщи агенцията, като почти 2500 са в неизвестност. Китайските държавни медии съобщиха за най-малко 16 смъртни случая и 546 изчезнали.

Подновиха спасителните операции в Непал след внезапното наводнение

Властите все пак твърдят, че спасителните операции в Непал имат определен успех. Повече от 3700 души са били извадени от засегнатата зона. Спасени са и 250 чужденци, обяви правителството в Катманду.

Полагат се неимоверни усилия за достигането на два тунела в голяма водноелектрическа централа. Предполага се, че там може да има оцелели работници.

„Общо сме извършили 274 полета с хеликоптери за разпределяне на хуманитарни материали и за извършване на издирвателно-спасителни операции”, твърди офицер от армията.

„Докато операциите продължават, ние поискахме специфична и специализирана помощ от нашите приятелски настроени съседи. Такава подкрепа може допълнително да помогне на усилията ни за търсене и спасяване в тунелите, където са заседнали хора и технологии”, посочи министърът на външните работи на Непал Шисир Ханал.

Междувременно правителството на САЩ заяви, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ на Непал. „Животоспасяващата хуманитарна помощ ще включва до три месеца спешна хранителна помощ за до 10 000 засегнати от наводнения домакинства, съобщи Държавният департамент в Х.

Редактор: Дарина Методиева