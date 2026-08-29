Непал и Китай възобновиха спасителните операции след катастрофалното наводнение. Експертите прецениха, че заплахата от образувалото се високо в планините преградно езеро не е толкова непосредствена.

Заради опасността то да се излее във вече наводнената долина бяха спрени спасителните операции вчера. Броят на потвърдените смъртни случаи нарасна до 626. Само 7 от тях са в Китай, останалите в Непал.

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Вчера властите в Катманду драстично увеличиха броя на хората, които се водят в неизвестност. Той вече е над 2400 души.

Редактор: Ивайла Маринова