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Броят на жертвите и изчезналите се увеличава
Непал и Китай възобновиха спасителните операции след катастрофалното наводнение. Експертите прецениха, че заплахата от образувалото се високо в планините преградно езеро не е толкова непосредствена.
Заради опасността то да се излее във вече наводнената долина бяха спрени спасителните операции вчера. Броят на потвърдените смъртни случаи нарасна до 626. Само 7 от тях са в Китай, останалите в Непал.
„Цунами от небето“: Как се образува опустошителната вълна, помела Непал (ВИДЕО)
Вчера властите в Катманду драстично увеличиха броя на хората, които се водят в неизвестност. Той вече е над 2400 души.Редактор: Ивайла Маринова
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