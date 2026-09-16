Стопкадър
-
Хутите и Саудитска Арабия си размениха удари, петролът продължава да поскъпва
-
Експлозия и пожар на петролен танкер в Ормузкия проток (ВИДЕО)
-
Саудитска Арабия спря ключов петролопровод след атака с дронове
-
САЩ удариха пет ирански танкера, Техеран атакува американска база в Йордания
-
Над 270 000 пътници са блокирани на 7 летища в Индонезия
-
Мощно изригване на вулкан в Индонезия блокира десетки хиляди по летищата
Напрежението в Близкия изток продължава
Продължава ескалация на кризата в Близкия изток и разширяването на военните действия. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути.
Междувременно, въздушната отбрана на Саудитска Арабия е унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Според говорител на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен това е вторият опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град.
Саудитска Арабия с извънредно предупреждение за „потенциална опасност“ в Мека
Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни