Продължава ескалация на кризата в Близкия изток и разширяването на военните действия. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути.



Междувременно, въздушната отбрана на Саудитска Арабия е унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Според говорител на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен това е вторият опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град.

Саудитска Арабия с извънредно предупреждение за „потенциална опасност“ в Мека



Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари.

Редактор: Цветина Петрова