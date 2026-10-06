Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че ще коментира връщането на тленните останки на цар Самуил през Бледската спогодба, благодарение на която у нас са върнати костите на Гоце Делчев. Къде се намира документът и какво предвижда той – темата коментира председателят на Държавна агенция „Архиви” доц. Михаил Груев в „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Това е предварителен договор за една бъдеща федерация между България и Югославия, в рамките на която Пиринска Македония трябва да бъде предадена на Народна Република Македония, който ние имаме в архивите. Не знам кой консултира Мицкоски по историческите въпроси, но много се е объркал, защото предаването на костите на Гоце Делчев се случва повече от година по-рано – през юни 1946 година, а спогодбата е от август 1947 година. Между двете събития няма причинно-следствена връзка”, каза той.

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Доц. Груев коментира и темата дали трябва да си върнем останките на Гоце Делчев, подобно на тези на Самуил. „Ние може да поискаме всичко. Това трудно може да се случи, особено в състоянието, в което се намират двустранните ни отношения със Северна Македония”, обясни председателят на Държавна агенция „Архиви”.

Той коментира и темата с възлагането на задачата на Агенцията да решава дали някой има принадлежност към Държавна сигурност. „Няма да го решаваме еднолично. Идеята е да бъде подпомагано от една експертна комисия с експерти, които се занимават с тази материя”, каза доцентът.

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Редактор: Никола Тунев