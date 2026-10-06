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Ще решава ли ДА „Архиви” дали някой има принадлежност към ДС
Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че ще коментира връщането на тленните останки на цар Самуил през Бледската спогодба, благодарение на която у нас са върнати костите на Гоце Делчев. Къде се намира документът и какво предвижда той – темата коментира председателят на Държавна агенция „Архиви” доц. Михаил Груев в „Денят на живо” по NOVA NEWS.
„Това е предварителен договор за една бъдеща федерация между България и Югославия, в рамките на която Пиринска Македония трябва да бъде предадена на Народна Република Македония, който ние имаме в архивите. Не знам кой консултира Мицкоски по историческите въпроси, но много се е объркал, защото предаването на костите на Гоце Делчев се случва повече от година по-рано – през юни 1946 година, а спогодбата е от август 1947 година. Между двете събития няма причинно-следствена връзка”, каза той.
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Доц. Груев коментира и темата дали трябва да си върнем останките на Гоце Делчев, подобно на тези на Самуил. „Ние може да поискаме всичко. Това трудно може да се случи, особено в състоянието, в което се намират двустранните ни отношения със Северна Македония”, обясни председателят на Държавна агенция „Архиви”.
Той коментира и темата с възлагането на задачата на Агенцията да решава дали някой има принадлежност към Държавна сигурност. „Няма да го решаваме еднолично. Идеята е да бъде подпомагано от една експертна комисия с експерти, които се занимават с тази материя”, каза доцентът.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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