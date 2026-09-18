„Бъркшър Хатауей“ съобщи, че Уорън Бъфет се оттегля като председател на конгломерата и с незабавен ефект става негов почетен председател, предаде „Ройтерс”. По-рано тази година Бъфет се оттегли като главен изпълнителен директор, предавайки управлението на дългогодишния си заместник Грег Абел.

„Времето винаги побеждава, но то беше благосклонно към мен“, написа 96-годишният Бъфет в писмо до акционерите, предава БТА.

Конгломератът назначи за председател сина му Хауърд Бъфет, който е член на борда на директорите на „Бъркшър Хатауей“ от 1993 г.

Хауърд Бъфет, снимка: БТА

„Като почетен председател г-н Бъфет ще остане член на борда на директорите и ще продължи да предлага ценната си преценка и гледната си точка“, се посочи в изявление на „Бъркшър“.

94-годишният Уорън Бъфет се оттегля от „Бъркшър Хатауей”

Бъфет превърна „Бъркшър Хатауей“ в конгломерат с пазарна капитализация от 1,03 трилиона долара, обединяващ десетки компании.

„Културата, която Уорън изгради, и ценностите, които отстояваше, ще останат в основата на „Бъркшър Хатауей“, а Хауърд ще бъде техният пазител“, заяви Грег Абел.

Влиянието на Бъфет се простира далеч отвъд „Бъркшър Хатауей“, като неговият акцент върху дългосрочното мислене, дисциплинираното разпределение на капитала и ясното управление оказва влияние върху поколения корпоративни ръководители и инвеститори.

Главни изпълнителни директори от американския корпоративен сектор са се обръщали към него за съвет по въпроси, вариращи от придобивания и наследяване на ръководството до справяне с периоди на пазарни сътресения. Годишните събрания на акционерите на „Бъркшър Хатауей“ се превърнаха и в място за срещи на инвеститори, търсещи анализи за по-широката бизнес среда.

Уорън Бъфет - Оракулът от Омаха, който подаде първата си данъчна декларация на 13 години (СНИМКИ)

Бъфет за първи път обяви плановете си да се оттегли от конгломерата през май 2025 г., изненадвайки акционерите и анализаторите въпреки напредналата си възраст. След десетилетия начело на компанията той се беше превърнал в неразделна част от нейния образ, което направи наследяването му един от най-внимателно следените процеси в американския корпоративен сектор.

През август „Бъркшър Хатауей“ съобщи, че през второто тримесечие е започнала да намалява огромните си парични резерви, като е инвестирала милиарди долари в акции на компании като „Алфабет“ (Alphabet) и е изкупила обратно свои акции за милиарди долари, докато отчете по-висока от очакваното печалба.

Оперативната печалба на компанията за тримесечието е нараснала с 16 на сто до 12,98 млрд. долара, надхвърляйки прогнозите на анализаторите. Нетната печалба се е увеличила повече от два пъти до 25,67 млрд. долара, включвайки нереализираните печалби и загуби от акциите, които базираната в Омаха, Небраска, „Бъркшър Хатауей“ все още притежава.

Редактор: Ина Григорова