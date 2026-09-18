Космосът е необятен и изпълнен с удивителни неща. Някои от причудливите обитатели и явления във Вселената са по-интересни дори от показваните в научнофантастичните филми.

По повод есенния Ден на астрономията, който тази година отбелязваме на 19 септември, ви поднасяме някои от някои от най-невероятните факти за тази наука и за Космоса като цяло.

Космосът не е напълно безшумен

Космосът е вакуум и звуковите вълни не могат да се разпространяват в него по същия начин, както на Земята, което означава, че не бихте могли да чуете нищо в него. Той обаче не е напълно безшумен. Електромагнитните вибрации, като плазмените вълни или взаимодействията на магнитните полета, могат да бъдат преобразувани в звук от специални инструменти. НАСА дори е „озвучавала“ данни от планети, звезди, черни дупки и мъглявини, превръщайки невидимите космически явления в зловещи звукови композиции.

Защо небето е синьо, а Космосът - черен

Луната е с форма на лимон

Въпреки вида си на нощното небе нашият естествен спътник далеч не е кръгъл. Всъщност Луната е с форма на лимон, със сплескани полюси и издутини от двете страни – както от близката, така и от далечната страна – около екватора. Смята се, че тази странна форма се е създала в резултат на взаимодействията със Земята скоро след нейното формиране.

Изображение: AI, илюстративно

Млечният път мирише на ром, малини и алкохол

През 2009 г. астрономи, изследващи гигантски облак от газ и прах в центъра на Млечния път, направили изненадващо откритие. Облакът бил изпълнен с химично вещество, известно като етилформиат, което има няколко любопитни свойства.

Изображение: AI, илюстративно

То придава вкуса на малините и има мирис на ром. Друг близък район е пълен с етилов алкохол, или етанол, който използваме за производството на алкохолни напитки.

На Меркурий един ден е два пъти по-дълъг от една година

Технически един меркуриански ден продължава 59 земни дни, докато една година продължава 88. Въпреки това, заради силно ексцентричната орбита на Меркурий и подреждането му спрямо Слънцето, времето от изгрев до изгрев, известно като „слънчев ден“, е равно на 176 земни дни – два пъти повече от една меркурианска година.

Снимка: iStock

Всички останали планети могат да се поберат между Земята и Луната

Да, можем да виждаме Луната от Земята и тя изглежда голяма (поне в сравнение със звездите и планетите). Но Луната всъщност е много далеч, тя се намира на около 400 000 км, или 250 000 мили. Учените са изчислили, че останалите седем планети от Слънчевата система могат да се поберат в пространството между Земята и Луната.

Тайните на Луната - перфектната капсула на времето (СНИМКИ)

Снимка: iStock

Можете да оцелеете няколко минути в скафандър с теч

Въпреки че филми като „Зов за завръщане“ показват мигновени експлозии и бързо раздуващи се скафандри, последиците от излагането на Космоса са малко по-малко драматични. Макар че определено би било неприятно, бихте могли да оцелеете няколко минути.

Снимка: iStock

След около 10 секунди ще загубите съзнание. По-ниското налягане на вакуума ще доведе до кипене на кръвта ви, както и на други телесни течности (например влагата на езика). Самото кипене обаче няма да е фатално заради налягането, което се поддържа от самите кръвоносни съдове. В телесните ви течности ще се образуват газови мехурчета, което ще доведе до подуване на тялото. Ниската влажност в Космоса ще ви охлади бързо, а очите ви може да замръзнат. В рамките на една-две минути липсата на кислород ще бъде смъртоносна. Стресът от ситуацията може да влоши тези симптоми – ще бъдете лишени от кислород още по-бързо. Бързата декомпресия ще причини увреждания на белите дробове, тъпанчетата и синусите, както и натъртвания и кръвотечения от меките тъкани.

1 чаена лъжичка неутронна звезда тежи колкото човешката популация

Плътността на неутронната звезда е трудно да бъде осмислена. Тези звезди са съставени почти изцяло от неутрони, събрани в малък радиус. Само една чаена лъжичка вещество от неутронна звезда би тежала над един трилион килограма. Това е повече от теглото на цялото човешко население (което достига няколкостотин милиарда килограма). За да се създаде нещо толкова плътно като неутронна звезда, цялото човечество би трябвало да бъде натъпкано в пространство с размерите на захарно кубче.

За 10 секунди гама-лъчевите избухвания освобождават повече енергия, отколкото нашето Слънце за целия си живот

Нищо във Вселената не може да се сравни с мощността, освободена по време на гама-лъчево избухване – кратка, но невероятно интензивна светкавица от високоенергийна радиация.

Снимка: iStock

Съществуват много видове гама-лъчеви избухвания. Смята се, че някои се образуват, когато масивна звезда колабира, а други – когато две неутронни звезди се слеят.

Има звезди, които никога няма да можем да видим

Още от Големия взрив повечето обекти в Космоса се отдалечават един от друг. Всъщност разширяването на Вселената дори се ускорява. Това е един от фактите за Космоса, който през последните няколко години наистина разтърси науката е известен като тъмна енергия. Тъй като областите от Космоса се отдалечават една от друга с все по-голяма скорост, първата популация от звезди, образувала се във Вселената, вече е твърде далеч, за да можем някога да се надяваме да я наблюдаваме. И това дори с помощта на най-добрите настоящи или бъдещи телескопи. Надеждата не е изгубена. Можем да се опитаме да ги открием косвено чрез енергичните избухвания на радиация, които те излъчват в края на живота си.

Един ден на Венера е по-дълъг от нейната година

Венера има едно от най-бавното върте в Слънчевата система. На нея са необходими около 243 земни дни, за да извърши едно пълно завъртане около оста си, но само 225 земни дни, за да обиколи Слънцето. Това означава, че един ден на Венера – времето, необходимо за едно завъртане – е по-дълъг от една година на Венера – времето, необходимо за едно пълно обикаляне около Слънцето.

Снимка: iStock

Още по-странното е, че заради нейното „обратно“ въртене, ако стоите на повърхността, Слънцето ще изгрява от запад и ще залязва на изток.

Черните дупки имат теоретични противоположности, известни като бели дупки

Черните дупки са известни с "ненаситния си апетит"; влиянието им е толкова силно, че дори светлината не може да избяга от гравитацията им. Но те имат теоретичен аналог – белите дупки. Те на практика са противоположността на своите тъмни "роднини", като изхвърлят светлина и материя, вместо да ги улавят. На този етап те са изцяло хипотетични обекти; астрономите обмислят как биха могли да се образуват в действителност.

Магнитното поле на Юпитер е по-голямо от Луната

Областта от Космоса, в която магнитното поле на дадена маса доминира, е известна като магнитосфера. Тези области обграждат планети, пулсари и дори нашата Галактика. Планетите в нашата Слънчева система имат магнитосфери, които взаимодействат със и се оформят от заредените частици в потока, идващ от нашето Слънце. Най-голямата магнитосфера в нашата Слънчева система обгражда Юпитер. Той се върти много бързо и има много силно магнитно поле, а магнитосферата му е изпълнена с плазма от вулканично активната му луна Йо.

Снимка: iStock

Тези характеристики, съчетани с факта, че слънчевият вятър е по-бавен и с по-ниска плътност на Юпитер, отколкото на Земята, водят до много обширна магнитосфера на Юпитер. Тя е достатъчно голяма, за да побере тяло с размерите на нашето Слънце. Ако беше видима, тя би била по-голяма от Луната на нашето нощно небе. Това е значително постижение, като се има предвид, че тя се намира на повече от 1500 пъти по-голямо разстояние.

Нептун е извършил само една обиколка около Слънцето от откриването си

На Нептун са му необходими цели 165 години, за да извърши една пълна обиколка около Слънцето. Тъй като е открита през 1846 г., планетата завършва първата си пълна обиколка през 2011 г.

Снимка: iStock

Планетите могат да се скитат из Космоса без родителска звезда

Не всички планети се образуват и остават около звезди: астрономите изчисляват, че в нашата Галактика може да има повече от 200 милиарда от тях, които се носят свободно и се движат из Космоса. Смята се, че тези „скитащи“ планети са били изхвърлени от своите звездни системи. Макар това да е вярно за някои от тях, други планети може да са се образували напълно независимо от акреционен диск (какъвто е случаят с нашата Слънчева система), а вместо това да са се образували от колапса на малки, студени облаци, известни като глобулети.

Слънцето губи един милиард килограма в секунда

Частиците в горната атмосфера на Слънцето са толкова горещи и енергични, че се устремяват в Космоса като част от слънчевия вятър. Нашата звезда изхвърля около 1,3 трилиона трилиона трилиона частици всяка секунда. Това се равнява приблизително на един милиард килограма материя в секунда, или на една Земя на всеки 185 милиона години.

Повечето подобни на Слънцето звезди в нашата галактика са в многозвездни системи

Нашето Слънце може да е самотна звезда, но е "малцинство". Повече от половината от подобните на Слънцето звезди в Млечния път са част от многозвездни системи, двойни или тройни, като звездите обикалят около общ център на масата. Повечето звезди с по-малка маса, като червените джуджета, обаче живеят сами, без спътник.

Сатурн може да плува във вода

Сатурн е с по-ниска плътност от водата. Въпреки размерите си, Сатурн е съставен предимно от водород и хелий, което го прави планетата с най-ниска плътност в Слънчевата система. Така че, ако можете да намерите достатъчно голяма вана, Сатурн би плувал в нея

Снимка: iStock

В космоса са открити огромни количества вода

Смята се, че три от луните на Юпитер (Европа, Ганимед и Калисто) и две от луните на Сатурн (Енцелад и Титан) имат подводни морета. Океанът на Европа може да съдържа повече от два пъти обема вода, който се намира на Земята. Но най-голямото количество вода, откривано някога, обгражда черна дупка на около 12 милиарда светлинни години от нас. Този регион съдържа огромни количества водна пара, еквивалентни на 140 трилиона пъти обема на водата в океаните на Земята. В Космоса има повече вода, отколкото бихте предположили.

Някои галактики имат трилиони звезди

Смята се, че нашата галактика Млечният път съдържа между 100 и 400 милиарда звезди. Учените са на мнение, че най-близката ни голяма галактика, галактиката Андромеда, съдържа 1 трилион звезди.

Снимка: iStock

Според изследователите някои известни галактики могат да съдържат до 100 трилиона звезди. Представете си колко планети може да има, обикалящи около тези 100 трилиона звезди в една галактика, намираща се много, много далеч.

На Международната космическа станция има гравитация

Кадрите с астронавти на Международната космическа станция може да създават впечатлението за среда без гравитация, но всъщност гравитацията на борда е само с 10–11% по-слаба, отколкото на земната повърхност.

Снимка: iStock

Този конкретен факт е свързан с широко разпространеното схващане, че в Космоса няма гравитация. Астронавтите се носят свободно заради постоянното състояние на свободно падане на космическата станция – същия ефект, който изпитват парашутистите. Разликата при Международната космическа станция е, че тя има и хоризонтално движение. Докато Международната космическа станция се движи „настрани“ и пада към Земята, хоризонтът се извива под нея със същата скорост, като по този начин я задържа в орбита и създава усещане за безтегловност за всеки, който се намира на борда.

Дните ни стават по-дълги

Скоростта на въртене на Земята намалява: всяка година на нашата планета ѝ е необходимо малко повече време, за да извърши едно пълно завъртане около оста си. Промяната обаче е нищожна. На всеки век Земята се забавя с 1/500 от секундата; след 1000 години един ден ще бъде с две стотни от секундата по-дълъг, отколкото е днес.

Луната се отдалечава от Земята

Луната упражнява притегляне върху Земята, което кара нашата планета да има леко яйцевидна форма. Тя влияе още по-силно върху водата, създавайки приливи и карайки океаните да се натрупват към едната страна на планетата, образувайки „приливна издутина“. Тази издутина се движи заедно с Луната, докато тя обикаля. Тъй като Земята се върти по-бързо от Луната – 24 часа спрямо 27,3 дни – издутина се движи малко пред позицията на Луната по нейната орбита. Луната оказва обратно въздействие върху нея, като на практика се опитва да я забави и в резултат на това скоростта на въртене на Земята постепенно намалява с течение на времето. Докато двете тела си взаимодействат чрез гравитацията, това привличане кара Земята да губи енергия, докато Луната получава енергия. Заради този енергиен импулс Луната бавно се отдалечава по спирала, като се отдалечава от нас с 3,8 см годишно.

Топлината от Големия взрив все още съществува днес

Ранната Вселена се е състояла от гореща смес от йонизиран газ – своеобразна непрозрачна плазма. Около 380 000 години след Големия взрив този газ се охладил достатъчно, за да могат да се образуват атоми. Радиацията, останала от Големия взрив, все още съществува около нас и е известна като космически микровълнов фон (CMB).

Изображение: AI

Тя не може да бъде видяна с невъоръжено око, но различни мисии през годините са успели да я изследват в микровълновия диапазон, включително спътникът Planck на ESA и мисията WMAP.

Венера се върти назад

Венера се върти в посока, противоположна на тази на останалите планети в нашата Слънчева система, а това все още е загадка. Възможно е в ранните дни на Слънчевата система Венера да е била ударена от друг обект, което я е накарало да се върти в противоположната посока. Истината е, че няма потвърдена теория защо Венера се върти назад спрямо останалите планети. Но това не е единственото странно нещо в орбитата на Венера. Планетата също се върти бавно, като венерианският ден е равен на 243 земни дни и е по-дълъг от венерианската година, която е 225 земни дни.

Уран е най-студената планета в Слънчевата система

Някои факти за космоса изглежда противоречат на простата логика. Нептун е най-отдалечената от Слънцето планета, така че бихте очаквали той да е най-студената планета. Но това не е така. Уран е най-студената планета.

Снимка: iStock

Защо Уран е толкова студен, остава мистерия. Възможно е катастрофален удар в миналото да е изхвърлил голяма част от първоначалната му топлина. Или може би ядрото му все още я задържа, но външните му слоеве действат като изолатор, заключвайки я и пречейки ѝ да достигне до атмосферата.

Мъглявината Бумеранг е най-студеното място във Вселената

Най-студеното място във Вселената е космически облак, наречен мъглявината Бумеранг, разположен на 5000 светлинни години от нас.

Deep in space lies the 'Boomerang Nebula', the coldest naturally occurring place known to humanity.



(Credit: ESA/NASA) pic.twitter.com/tZWF8xuqpT — World and Science (@WorldAndScience) September 13, 2026

Космическият микровълнов фон – остатъчното сияние от Големия взрив – е с температура около -270°C и се смята за средната температура на космоса. Но мъглявината Бумеранг е още по-студена – около -272°C.

Венера е най-горещата планета в Слънчевата система

Венера е най-горещата планета в Слънчевата система, но не е най-близо до Слънцето. Как е възможно това? С една дума: парниковият ефект. Венера има плътна атмосфера, съставена предимно от въглероден диоксид, „парников газ“, който поглъща инфрачервеното излъчване както от самата планета, така и от слънчевата светлина, която достига до планетата. Това предотвратява загубата на топлина, изолира планетата и я затопля. Меркурий има само много тънка екзосфера, така че е по-хладен от Венера, въпреки че е по-близо до Слънцето.

Черните дупки излъчват светлина

Изображение: AI

Черните дупки са толкова плътни обекти, че дори светлината не може да избяга от гравитационното им привличане. Въпреки това черните дупки могат да светят ярко и това е един от най-противоречиво звучащите факти за Космоса в нашия списък. Свръхмасивните черни дупки могат да осветяват центъра на галактиките и са известни като активни галактични ядра.

Как е възможно това? Когато космически материал пада в черна дупка, той образува акреционен диск, който се завихря около нея. Този материал се нагорещява силно и започва да свети: той дори може да захранва струи от материал, които излизат от черната дупка в космоса. Всичко това се случва точно извън хоризонта на събитията и е един от начините, по които астрономите могат да откриват черни дупки, въпреки че не могат да ги наблюдават директно.

5 милиарда Слънца могат да се поберат в UY Scuti, една от най-големите известни звезди

В сравнение с останалите светове в нашата Слънчева система – дори с колосалния Юпитер – нашето Слънце е доста голямо. Но то не може да се сравнява с най-големите звезди, които познаваме. Червените хипергиганти биха направили нашето Слънце да изглежда нищожно, ако някога се проведе космически конкурс за „най-голямата звезда“.

Изображение: AI

UY Scuti е един такъв звезден гигант. Тя често е наричана най-голямата известна звезда във Вселената (макар че това не може да бъде доказано категорично). Но изчисленията показват, че ако UY Scuti замени нашето Слънце, външният ѝ ръб ще се намира отвъд орбитата на Юпитер. 5 милиарда Слънца, 7 трилиона Юпитера или 7 квадрилиона Земни биха се побрали в UY Scuti. Нещо повече, UY Scuti е 300 000 пъти по-ярка от Слънцето, но се намира толкова далеч, че не бихте разбрали това, когато я наблюдавате на нашето нощно небе.

Всяка звезда, която виждате, вероятно има планета около себе си

От първото откриване на екзопланети – планети, обикалящи около звезди извън нашата Слънчева система – през 90-те години на XX век астрономите са съставили каталог от почти 7000 такива космически обекти. Астрономите изчисляват, че на всяка звезда, която виждате на нощното небе, средно се пада по една планета, която обикаля около нея.

Пълните слънчеви затъмнения са пълна случайност

Пълното слънчево затъмнение е една от най-впечатляващите гледки в природата, но в никакъв случай не е даденост и може да ви бъде трудно да видите такова явление на която и да е друга планета. Пълните слънчеви затъмнения се случват, когато Луната премине между Земята и Слънцето и Луната покрие целия „диск“ на Слънцето. Може би сте забелязали на изображения на пълни слънчеви затъмнения как кръглата Луна пасва точно и плътно върху кръглото ни Слънце, като го покрива почти изцяло и не повече. Това е заради пълно космическо съвпадение, при което Слънцето е 400 пъти по-голямо от Луната, но също така е 400 пъти по-далеч. В резултат на това Слънцето и Луната изглеждат с еднакъв размер на нашето небе, което прави възможни пълните слънчеви затъмнения. Те обаче няма да се случват завинаги. Както стана ясно по-горе, Луната бавно се отдалечава от Земята, което означава, че видимият ѝ размер на нашето небе става все по-малък. В крайна сметка Луната вече няма да може да покрива целия диск на Слънцето от гледната ни точка на Земята и пълните слънчеви затъмнения вече няма да се случват. Вместо това ще виждаме само пръстеновидни слънчеви затъмнения.

Пръстените на Сатурн са хиляди мили широки, но са по-тънки от триетажна къща

Пръстените на Сатурн са сред най-емблематичните, лесно разпознаваеми характеристики на нашата Слънчева система – а размерите им са наистина впечатляващи. Основната система от пръстени около Сатурн се простира на невероятните 282 000 кмq но на повечето места е дебела само около 10 метра. Това е приблизително колкото – или малко по-малко от – триетажна къща.

Има екзопланета, на която вали течно стъкло настрани със скорост 4500 мили в час

Планетата HD 189733b изглежда като красиво, спокойно синьо мраморно топче от разстояние, но цветът ѝ всъщност идва от изгаряща атмосфера, изпълнена със силикатни частици.

Este es HD 189733b, el gemelo de la Tierra. No te dejes engañar por su apariencia plácida. Aquí llueven dagas de vidrio a 8.000 km/h. Este y otros mundos raros y reales en este NUEVO VIDEO.https://t.co/rzx7H8JePW pic.twitter.com/XJ9caZX9k4 — Universo Recóndito (@UnvrsoRecondito) March 12, 2023

Силните ветрове изпращат тези частици хоризонтално, разнасяйки разтопено стъкло във въздуха със скорост седем пъти по-голяма от тази на звука.

Слънцето представлява почти цялата маса в цялата ни Слънчева система

Слънцето е толкова огромно и съдържа толкова много маса, че осемте планети, техните луни, всички астероиди и всички комети, взети заедно, представляват нищожните 0,14% от останалата маса в Слънчевата система.

Снимка: iStock

Това означава, че Слънцето представлява 99,86% от цялата маса в Слънчевата система.

Редактор: Цветина Петрова