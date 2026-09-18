Снимка: Стопкадър
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Кабинетът подготвя мерки заради рекордните цени на дизела у нас
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Русия гласува за нов парламент за първи път от началото на войната
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Атанас Славов: "Петрохан-Околчица" е пореден опит за политическа употреба
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„Прогресивна България“: Компенсации за високите цени на горивата може да объдат обявени утре
В сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела
В сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела.
Малко по-късно през деня очакваме повече информация по темата от министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на иновациите Иван Василев, както и от председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.
Нова схема за подпомагане заради цените на горивата: Кой ще може да получи помощРедактор: Ивета Костадинова
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