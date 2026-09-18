В сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела.

Малко по-късно през деня очакваме повече информация по темата от министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на иновациите Иван Василев, както и от председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Нова схема за подпомагане заради цените на горивата: Кой ще може да получи помощ

Редактор: Ивета Костадинова