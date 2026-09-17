Трима души са задържани в България при мащабна операция на Европейската прокуратура срещу предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро, свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия. Четвърти заподозрян е заловен в Германия. Операцията е проведена в България, Германия, Австрия и Кипър.

Според Европейската прокуратура схемата била организирана чрез трансгранична структура от компании в България, Кипър и Германия.

Двамата основни заподозрени са българска двойка.Според разследването те организирали и контролирали дружествата, използвани в схемата, и прилагали неправомерно специален режим на облагане с ДДС.

Става дума за т.нар. режим на маржа, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Този режим е предназначен за определени сделки с употребявани стоки. Според разследването той е бил неправомерно прилаган при продажбата на нови мобилни телефони на германски потребители.

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Телефоните преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените, преди да бъдат продавани от германски онлайн търговци, предаде БНР. Така е създавано впечатлението, че стоките отговарят на условията за прилагане на режима на маржа и ДДС се изчислявал само върху печалбата. Това позволявало телефоните да бъдат продавани на по-ниски цени и да се реализират значителни незаконни печалби.

В България в операцията участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите.

Съдът във Франкфурт издал заповеди за замразяване на активи за около 20,5 млн. евро на двама заподозрени и две компании. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници, а една от компаниите, свързани с разследването, вече е възстановила 3,3 млн. евро.

Редактор: Дарина Методиева