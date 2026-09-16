Десет двойки са подали документи в Централната избирателна комисия за регистрация за президентските избори на 25 октомври. Данните са към 17:00 ч. на 16 септември, като процедурата по издигане на кандидати все още не е приключила.

Документи са внесли кандидатите за президент и вицепрезидент Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев, Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов, Нако Стефанов и Нина Ламбова, Камен Тасков и Галя Иванова, Борис Анзов и Бранимир Мичев.

След седмица става ясно колко ще са кандидатите за президентския вот

В ЦИК са постъпили още кандидатурите на Радостин Василев и Красимир Манов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Александър Томов и Сергей Инджов, Волен Сидеров и Славчо Велков, както и на Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева.

Днес кандидатът за президент на "Величие" Ивелин Михайлов сам внесе документите, за да регистрира партията за участие във вота на 25 октомври.

В ЦИК той представи 7000 подписа в подкрепа на кандидатурата си с проф. Юлиана Матеева, определена с проучване в партията за негов вицепрезидент.

Крайният срок за влизане в президентската надпревара е 22 септември. Дотогава партиите, коалициите и инициативните комитети могат да предлагат пред ЦИК кандидатите си за президент и вицепрезидент. Самите избори са насрочени за 25 октомври 2026 г., а при необходимост от балотаж вторият тур ще бъде на 1 ноември.

След приключването на регистрацията ЦИК трябва да извърши и предвидените в Изборния кодекс проверки на кандидатите. На 23 септември чрез жребий ще бъдат определени поредните номера на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината, а официалната предизборна кампания започва на 25 септември.

До този етап на подготовката за вота ЦИК е регистрирала за участие **осем партии и 24 инициативни комитета.

Редактор: Цветина Петкова