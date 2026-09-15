27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември.

Дотогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателният списък на двойките, които ще участват във вота.

8 партии и 27 инициативни комитета са подали документи в ЦИК

За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка - необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели.

Днес от ЦИК ще дадат информация как върви подготвоката за предстоящите избори.

Редактор: Ралица Атанасова