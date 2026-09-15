-
8 партии и 27 инициативни комитета са подали документи в ЦИК
-
Иван Христанов: Кандидатирам се за президент, защото искам България да бъде свободна
-
Тръмп съобщи, че Украйна и Русия са се разбрали да не удрят енергийни обекти
-
Проф. Пиргова: Тази кампания няма да е никак приятна, ако протече без политически сблъсъци
-
Проф. Константинов: Борисов прави опит да запази ГЕРБ поне до местните избори
-
Министрите на отбраната на България и Италия обсъдиха въпроси, свързани с глобалната сигурност
Междувременно днес ЦИК ще даде информация за подготовката за изборите
27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември.
Дотогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателният списък на двойките, които ще участват във вота.
8 партии и 27 инициативни комитета са подали документи в ЦИК
За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка - необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели.
Днес от ЦИК ще дадат информация как върви подготвоката за предстоящите избори.Редактор: Ралица Атанасова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни