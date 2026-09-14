Обратното броене до президентските избори започна. До избора на седмия президент на страната остават по-малко от шест седмици.

В 17:00 часа днес изтече крайният срок, в който можеха да се подават документи за участие в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документите си в комисията.

Изтича крайният срок за подаване на документи от Инициативни комитети за президентския вот

В надпреварата за „Дондуков“ 2 още миналата седмица участие заяви настоящият президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент.

За президентското място ще се бори и бившият служебен премиер Андрей Гюров, а за вицепрезидентското – бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Все още не е ясно коя ще е президентската двойка на партия „Възраждане“.

В надпреварата участие заяви и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов, а днес стана ясно кой ще се кандидатира за негов заместник – това е демографът доц. Стоянка Черкезова.

Редактор: Ина Григорова