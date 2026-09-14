Снимка: БТА
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До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки
Обратното броене до президентските избори започна. До избора на седмия президент на страната остават по-малко от шест седмици.
В 17:00 часа днес изтече крайният срок, в който можеха да се подават документи за участие в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документите си в комисията.
Изтича крайният срок за подаване на документи от Инициативни комитети за президентския вот
В надпреварата за „Дондуков“ 2 още миналата седмица участие заяви настоящият президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент.
За президентското място ще се бори и бившият служебен премиер Андрей Гюров, а за вицепрезидентското – бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.
Все още не е ясно коя ще е президентската двойка на партия „Възраждане“.
В надпреварата участие заяви и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов, а днес стана ясно кой ще се кандидатира за негов заместник – това е демографът доц. Стоянка Черкезова.Редактор: Ина Григорова
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