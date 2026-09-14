Изтича крайният срок за подаване на документи от Инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 17 часа днес те могат да заявят участие в президентската надпревара. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки.

Днес е крайният срок за регистрация на партиите за президентския вот

Миналата седмица официално се включиха настоящият президент Илияна Йотова, заедно с Кирил Вълчев като кандидат за вицепрезидент. Освен тях документи подадоха бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар Георги Кандев.

45 дни до президентските избори: Гюров и Кандев учредяват инициативен комитет

Остава отворен въпросът коя ще е президентската двойка на "Възраждане", като отговор се очаква през следващите дни. Изборите за седмия президент и вицепрезидент на страната ще се проведат на 25 октомври, а ако се стигне до балотаж - то той ще е на 1 ноември.

Редактор: Станимира Шикова