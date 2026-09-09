Днес е крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември, за да внесат документите си в Централната избирателна комисия.

Част от кандидатите в надпреварата не са обявени. Все още не е ясно кого ще издигнат от „Възраждане” и дали ДПС, които подадоха документи в ЦИК. До дни се очаква Александър Томов и Иван Христанов да представят своите вицепрезиденти.

ЦИК обяви слогана на информационната кампания за президентските избори

8 партии и 6 инициативни комитета са подали документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември всички имена трябва да бъдат обявени. На следващия ден ще разберем и как ще бъдат подредени кандидатурите в бюлетината.

На 25 септември в полунощ започва официално предизборната кампания.

Секции на 25 октомври ще бъдат разкрити в 55 държави. От Външно министерство уточниха за NOVA, че по тяхно предложение секции няма да има 21 държави, сред които Украйна, Сирия, Ливан, Иран и Мексико.

След като Инициативният комитет зад Илияна Йотова беше учреден се очаква да бъдат внесени и документите за кандидатурата. На 10 септември ще бъде създаде и този, който подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев.