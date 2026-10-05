Каква е разликата между назалната и инжекционната ваксина? За кои деца са подходящи различните ваксини и кога е най-подходящият момент да си я поставим. Темата коментира общопрактикуващият лекар и педиатър д-р Тодор Тодоров в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

В началото той обясни, че е получил обаждане от фирмата, която доставя назалните ваксини, които ще бъдат достъпни в края на тази седмица.

Назалните ваксини за децата идват тази седмица, останалите – до края на октомври

Той обясни, че назалната ваксина е подходяща за деца над 2-годишна възраст, а инжекционната – за деца над 6-месечна възраст. „Поставянето на назалната ваксина следва хода на заболяването. Тя може да бъде поставена и у дома, но има определени ограничения”, каза д-р Тодоров.

Лекарят допълни, че тези, които се ваксинират за първи път трябва да си поставят 2 дози, а тези, които го правят за втори – само веднъж.

От днес започва имунизацията с назална противогрипна ваксина за деца

Д-р Тодоров поясни, че интересът към противогрипните ваксини се засилва с всяка изминала година. „Хората видяха колко е тежко да се боледува, а и как заболяването се разпространява сред членовете на семейството. Лекарите реагираме може би малко по-бавно спрямо интереса на пациента”, каза той.

Педиатърът обясни още, че най-подходящото време за ваксиниране е през месеците октомври и ноември, тъй като пикът на вирусите е през януари и февруари.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев