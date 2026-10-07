Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ проф. Мариела Генева-Попова. В същото време магистратите постановиха „парична гаранция“ от 10 хил. евро за Адриан Белов, който е неин зет и счетоводител в частния ѝ медицински център, предава кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

В решението си съдът определи дейността на медика като престъпна и изключително аморална.

По-рано през деня 82-годишен лекар, обвинен по разследването за предполагаемо източване на средства от НЗОК в Пловдив, е освободен от ареста заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Той е с две онкологични заболявания, а мярката му за неотклонение е променена на най-леката - „подписка“.

Според прокуратурата той е имал основна роля в схемата. Съдействал и приемал най-много фиктивни пациенти. Началникът на клиниката по ревматология проф. Мариела Генева - Попова е направила самопризнания пред разследващите. Пред съда днес застана и нейният зет, който е счетоводител на частния ѝ медицински център. Според обвинението той е издал над 5000 направления за фиктивните хоспитализации.

Наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов потвърди за направените самопризнания. „Можем да кажем, че имаме вид самопризнание, което беше направено снощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи, и ще бъде освободена от Медицинския университет, но това тепърва предстои да видим дали ще се случи. Тя обяснява това, което ние твърдим и което другите лекари потвърждават – че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагана е на други пациенти”, заяви Пехливанов.

По думите му зетят на Генева е бил „свързващото звено между центъра и болницата”, тъй като той е въвеждал направленията в компютъра на медицинския център. Те са генерирали финансов приход и за двете лечебни заведения. Пред магистратите защитата на Белов коментира, че и той иска да даде подробни обяснения по случая.

Ръководителката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив поднесе извинение пред съда във връзка с разследването за предполагаеми фиктивни хоспитализации и неправомерно получаване на милиони от НЗОК. Тя обаче не отговори на въпроса дали е била основният организатор на схемата, която прокуратурата разследва, но поиска да излезе на свобода, за да се грижи за майка си.

Медикът и Адриан Белов, служител в медицински център и също обвиняем по случая, поискаха от съда да бъдат освободени срещу парична гаранция. Като аргумент двамата посочиха необходимостта да полагат грижи за свои близки.

Първоначално прокуратурата възнамеряваше да поиска постоянното задържане на трима от обвиняемите. След освобождаването на възрастния лекар обаче пред Окръжния съд в Пловдив бяха доведени с белезници двама от обвиняемите – проф. Попова и нейният зет.

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Разследването започна след мащабна операция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Първоначално бяха задържани 10 души, сред които лекари и медицински сестри. Впоследствие шестима бяха привлечени като обвиняеми, а за трима прокуратурата постанови задържане до 72 часа.

Според разследващите предполагаемата схема е действала чрез фиктивни или неправомерно отчетени хоспитализации, за които са получавани средства от Здравната каса.

По данни, представени от прокуратурата, за три години НЗОК е изплатила около 12 млн. евро за дейността на Клиниката по ревматология, където са отчетени приблизително 24 000 клинични пътеки при 49 легла. Разследващите подчертаха, че не цялата тази сума се смята за неправомерно получена. Предполагаемите щети, установени до този момент, надхвърлят 3 млн. евро.

Сред проверяваните случаи има пациенти, които според прокуратурата са били записвани като хоспитализирани, без реално да се намират в лечебното заведение. Други са посещавали клиниката само за изследвания, но по документи са били отчитани като приети за болнично лечение.

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При проверката в началото на седмицата на място не бяха открити 15 души, които по документи се водели хоспитализирани. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че само тези пациенти са стрували на държавата 7500 евро на ден.

Разследват се и данни за манипулиране на лабораторни резултати, както и възможна връзка между фиктивни хоспитализации, издаване на болнични листове и последващи решения на ТЕЛК.

Заради случая здравното министерство обяви, че проверките ще бъдат разширени във всички 28 области на страната. Целта е да бъде установено дали подобни практики съществуват и в други лечебни заведения.