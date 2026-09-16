Възможностите за разширяване на двустранното парламентарно и икономическо сътрудничество обсъдиха председателят на Народното събрание Михаела Доцова и премиерът на Чехия Андрей Бабиш. Министър-председателят на Чешката република е на официално посещение в България по покана на министър-председателя Румен Радев. Това съобщават от пресцентъра на Народното събрание.

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"Радвам се, че сте в България и още веднъж можем да потвърдим желанието си да разширим традиционно добрите си и топли приятелски отношения", отбеляза председателят на Народното събрание. Михаела Доцова подчерта, че стъпките към успешното задълбочаване и разширяване на двустранните връзки преминават през активен парламентарен диалог и разкриване на още по-добри възможности за развитие на търговско-икономическото сътрудничество.

Снимка: Пресцентър на Народното събрание

"Като председател на Народното събрание за мен е изключително важно да се развива диалогът между парламентите на нашите две страни", посочи Михаела Доцова. "Смятам, че сътрудничеството между законодателните институции на ниво парламентарни комисии и групи за приятелство е ефективен инструмент за активизиране на двустранните отношения", добави тя. "Уверена съм, че народните представители от групата за приятелство между България и Чехия в Народното събрание очакват създаването на група за приятелство с България в новосформирания чешки парламент, което ще разшири възможностите за обмен на мнения между парламентаристите", подчерта Михаела Доцова.

Енергийни доставки, ядрени проекти и бизнес: Какво договориха Радев и Бабиш

Председателят на Народното събрание отбеляза, че България отдава голямо значение на конструктивното сътрудничество във формата „Вишеградска четворка плюс“, както и по линия на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Само по Програма „Дунавски регион“ 2021-2027 50 български и 44 чешки партньори участват съвместно в 36 проекта и това е добра основа за по-нататъшно задълбочаване на двустранните ни отношения, добави Михаела Доцова. Тя отбеляза и значението на българо-чешкия бизнес-форум като ключово икономическо събитие, което ще допринесе за задълбочаване на търговско-икономическите и инвестиционни отношения и изграждането на нови стратегически партньорства между компании от двете страни.

Снимка: Пресцентър на Народното събрание

"България има потенциал да разшири износа на продукти с висока добавена стойност - електроника, фармацевтични продукти, ИТ услуги, както и храни и напитки, които вече са добре позиционирани на чешкия пазар", посочи председателят на Народното събрание.

Чешкият премиер – на официално посещение в София

Сред темите на разговора между председателя на Народното събрание Михаела Доцова и чешкия премиер бяха сътрудничеството в областта на енергетиката, възможностите за диверсификация на газовите доставки в Югоизточна Европа, проектът на Многогодишна финансова рамка на ЕС и приоритетите на двете страни по нея, както и усилията за адекватно отразяване на вижданията на държавите членки на ЕС.

Снимка: Пресцентър на Народното събрание

Министър-председателят на Чешката република Андрей Бабиш отбеляза, че България и Чехия имат отлични двустранни отношения както на правителствено, така и на парламентарно ниво. Той посочи, че очаква съвсем скоро да бъде създадена група за приятелство с България в Камарата на депутатите на Чешката република, което ще допринесе за активизиране на парламентарния диалог и разширяване на търговско-икономическото сътрудничество. Надявам се в близко време да се срещнете с председателя на Камарата на депутатите Томио Окамура, добави премиерът на Чехия.

В срещата участваха председателят на Комисията по външна политика на Народното събрание Петър Витанов и председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов.

Редактор: Станимира Шикова