Премиерът на Чехия Андрей Бабиш пристига на официално посещение в София. В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага.

По време на посещението му у нас Бабиш ще проведе среща на четири очи с премиера Румен Радев.

Румен Радев обсъди с премиера на Чехия потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката

Представителите на бизнеса ще продължат разговорите за сътрудничество, започнали по време на срещата на върха на НАТО, диверсификацията на енергийните източници за Централна и Източна Европа, както и теми, свързани с логистика, транспорт и иновации.

Редактор: Ина Григорова