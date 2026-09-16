Снимка: БГНЕС, архив
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В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага
Премиерът на Чехия Андрей Бабиш пристига на официално посещение в София. В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага.
По време на посещението му у нас Бабиш ще проведе среща на четири очи с премиера Румен Радев.
Румен Радев обсъди с премиера на Чехия потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката
Представителите на бизнеса ще продължат разговорите за сътрудничество, започнали по време на срещата на върха на НАТО, диверсификацията на енергийните източници за Централна и Източна Европа, както и теми, свързани с логистика, транспорт и иновации.Редактор: Ина Григорова
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