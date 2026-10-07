Три са основните хипотези за потъването на търговски кораб в българската икономическа зона на Черно море - сблъсък с друг плавателен съд, атака с дрон или подводно оръжие и взрив на мина на борда. Това заяви капитан далечно плаване Христо Папукчиев в студиото на „Денят на живо с Наделина Анева“.

По думите му обаче на този етап не трябва да се правят категорични заключения, преди да бъдат събрани достатъчно доказателства.

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Капитанът, който преди години е работил в звено за разследване на морски произшествия към Министерството на транспорта, обясни, че при подобни случаи всички възможни версии трябва да бъдат проверени и отхвърлени или потвърдени на базата на фактите.

„Това е част от подхода, когато се работи по определено събитие. Всички хипотези трябва да бъдат разгледани“, каза той.

Една от версиите е, че корабът е бил атакуван. Сред обсъжданите варианти са удар с дрон, торпедо или подводен дрон. Според Папукчиев обаче и тази хипотеза трябва да бъде подкрепена с конкретни доказателства.

„За да влезе тази хипотеза в кръга на доказателствата, трябва да разполагаме с някакви факти. Това, че един моряк е казал „нещо като подводен дрон“, не е доказателство“, коментира той.

„Събитието става в 3 часа и половина. Те тогава спят. Нека да бъдем професионалисти и обективни. Нека да търсим истината, а не какво бил казал“, допълни капитанът.

Хипотеза, която Папокчиев не изключва, е на борда да е имало мина, която да е била взривена дистанционно.

„Това също не го изключваме, защото няма как да докажем, че е имало мина на борда, която да е дистанционно взривена. Всичко е възможно“, каза той.

Според него ключова за изясняването на случая може да се окаже информацията от друг български кораб, който е бил в района на инцидента.

Капитан Папукчиев постави под въпрос и твърдението, че корабът е потънал точно за три минути. По думите му времето е изчислено на базата на момента, в който е получен сигнал от аварийния плаващ предавател. Между задействането на устройството и приемането на сигнала от спасителните центрове обаче има технологично забавяне.

Капитанът подчерта, че корабите, които плават в Черно море, трябва да отговарят на определени изисквания за безопасност и разполагат с няколко начина за подаване на сигнал при бедствие.

„Този буй, който е бил на кораба, излъчва сигнал за бедствие. Това е последната възможност до цивилизацията да стигне сигнал, че корабът търпи авария. По него могат да се възпроизведат данните за вероятното място на събитието“, каза Папукчиев.

Според него именно събраните технически данни и записите от корабите в района трябва да помогнат за изясняването на причините за потъването, вместо да се разчита на непотвърдени версии.

Капитанът обърна внимание и на товара на потъналия кораб. Според него фактът, че не е ясно какво точно е превозвал плавателният съд, е важен за разследването.

„Аз не мога да твърдя, че корабът е превозвал оръжия, защото понякога никой на борда не знае какво има на борда“, разказа Папукчиев.

По информацията, с която разполага, корабът е пътувал от Турция на север към Украйна. Именно това се използва като аргумент от украински политици и медии, които допускат версията за руска атака.

Папукчиев коментира и опасенията, че подобни инциденти могат да застрашат търговското корабоплаване в Черно море. Според него подобни оценки трябва да се правят внимателно. Капитанът подчерта, че именно командирите на корабите са тези, които трябва да оценяват конкретния риск и да определят маршрута.

„Нито Путин, нито Ердоган ще вземат решение вместо капитаните на корабите. Затова са капитаните - да оценят ситуацията, да степенуват безопасността и сигурността и да планират маршрута по най-добрия начин“, каза Христо Папукчиев.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Георги Иванов