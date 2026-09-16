Дипломатът проф. Здравко Попов определи годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като вътрешно противоречива – от една страна ЕС е представен като силен съюз, а от друга са очертани редица дефицити и необходимост от спешни решения. В „Денят на живо“ по NOVA NEWS той коментира и сближаването между ЕС и Канада, подкрепата за Украйна, конкурентоспособността на Европа и развитието на изкуствения интелект.

Според Попов специалното внимание към канадския премиер Марк Карни не е случайно. Той посочи като особено важни сферите, в които се търси по-тясно сътрудничество с Канада - отбранителната индустрия, телекомуникациите и високите технологии.

Урсула фон дер Лайен покани Канада да стане първият асоцииран член на ЕС

„Започвам да смятам, че ние ще видим вероятно министър-председателя Карни като един от скритите лидери на Европейския съюз“, коментира дипломатът. По думите му сближаването може да даде на Европа силен стратегически партньор в момент, когато отношенията със САЩ се променят.

Според него Вашингтон все по-ясно преследва собствените си интереси, а това е показало слабостите на ЕС. „Оказа се, че Европейският съюз трудно ще удържи в тази голяма геополитическа надпревара без големи стратегически партньори“, заяви Попов. Той посочи САЩ, Китай и Русия като основни центрове в глобалното съперничество и предупреди, че Европа рискува да изостане и по отношение на конкурентоспособността.

По думите на проф. Попов голяма част от посланията в годишната реч са били очаквани. Според него обаче многократната употреба на думата „трябва“ разкрива мащаба на проблемите, пред които е изправен ЕС. „Когато се каже за нещо, че трябва да се направи, се предполага, че има някакъв проблем. Има някакъв дефицит, който трябва да се преодолее“, посочи той.

Според дипломата Европа е поставена едновременно пред вътрешни трудности и пред неблагоприятна международна среда, което налага вземането на „нестандартни решения“, ако европейският проект иска да запази позициите си.

Попов коментира и заявката на Фон дер Лайен, че ЕС ще продължи подкрепата си за Украйна. Според него тази позиция не е изненада и следва досегашната европейска политика.

Европа на кръстопът: Кои са новите предизвикателства пред ЕС

Той открои посланията, че „свободата на Украйна е свободата на Европа“ и че сигурността и бъдещето на страната са пряко свързани с тези на ЕС. По думите му чрез подобни политически формули се аргументира решението на мнозинството държави членки да продължат финансовата и военната подкрепа за Киев.

Друг важен акцент в речта според Попов е бил изкуственият интелект. Той смята, че ЕС вече отчита изоставането си спрямо САЩ и Китай в тази област, но подчерта, че технологичната надпревара е неразривно свързана с енергетиката.

„Изкуственият интелект, за да може да функционира, е един огромен хищник. Той черпи огромно количество електричество“, заяви дипломатът.

Именно затова според него стремежът към развитие на европейска AI индустрия поставя отново въпроса за сигурни и достатъчни енергийни мощности. Попов открои и промяната в отношението към ядрената енергетика в Европа, която все по-често се разглежда като част от отговора на новите икономически и технологични предизвикателства.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова