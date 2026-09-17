Руският външен министър Сергей Лавров за пореден път заяви, че страната му нямаме намерение да напада Европа. Той коментира различни изявления в ЕС за необходимостта от подготовка за война.

„Ако обаче Европа, която всеки ден говори за подготовка за война срещу Русия, нападне Руската федерация, това вече ще бъде съвсем различна война и тя ще бъде много кратка”, обяви Лавров от Екатеринбург, където е за участие в Международния младежки фестивал.

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Преди да нахлуе в Украйна на 24 февруари 2022 г., висшите държавни представители и дипломати на Руската федерация в продължение на месеци категорично отричаха, че подготвят нападение срещу Украйна. Струпването на над 100 000 войници по украинската граница беше обяснявано като рутинни планирани учения (включително съвместни с Беларус). Руските официални лица настояваха, че Русия е суверенна държава и има пълното право да премества въоръжените си сили навсякъде на своя територия, без това да застрашава никого. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече тогава предупрежденията на американското разузнаване за подготвяно нахлуване "безпочвено нагнетяване на напрежение" и "антируска истерия". Руското външно министерство обвини западните медии в разпространение на дезинформация и „фалшиви новини“.

Само седмица преди нахлуването в Украйна, говорителят на министерството Мария Захарова отправи „молба към средствата за масова дезинформация на САЩ и Великобритания – Bloomberg, The New York Times, The Sun: "Публикувайте графика на нашите „нахлувания“ за предстоящата година. Бих искала да си планирам отпуската”.

