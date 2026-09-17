Снимка:iStock
-
Напрежение в столичен квартал заради планове за строеж на детска градина върху зелена площ
-
На прага на учебната година: 78 столични ясли са били под риск да не отворят врати
-
За първи път от 30 години: Изцяло ново училище отваря врати в София за първия учебен ден
-
367 млн. евро дълг за София: Какво ще се ремонтира и как ще се обнови градският транспорт
-
СОС одобри средства за закупуването на около 350 нови превозни средства за София
-
Блокада в центъра на София заради Вечното дерби
По повод празника се предвиждат редица събития
Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Днес столицата ни отбелязва и своя празник. С решение на Столичния общински съвет през 1992 година столицата ни започва да отбелязва своя ден на 17-и септември. Името си градът получава от храма – базиликата „Света София“, която е сред най-старите действащи църкви в Европа.
По повод празника е подготвена богата програма. В 10:00 часа ще се проведе тържествената сесия на Столичния общински съвет и ще бъдат връчени отличията "Почетен гражданин на София".
4 дни празник: Посрещаме Деня на София с най-мащабния LUNAR, концерти и спектакли
Oт 11:30 часа пред храм "Света София" ще се състои тържествената церемония по издигане на знамето на градa и водосвет, отслужен от Негово Светейшество патриарх Даниил.
A Ларгото в сърцето на София ще се превърне в мащабна сцена за светлинно изкуство. Фестивалът LUNAR ще представи специалното си издание „Светлините на София“ - от днес до 20 септември.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни