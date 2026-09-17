Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Днес столицата ни отбелязва и своя празник. С решение на Столичния общински съвет през 1992 година столицата ни започва да отбелязва своя ден на 17-и септември. Името си градът получава от храма – базиликата „Света София“, която е сред най-старите действащи църкви в Европа.

По повод празника е подготвена богата програма. В 10:00 часа ще се проведе тържествената сесия на Столичния общински съвет и ще бъдат връчени отличията "Почетен гражданин на София".

4 дни празник: Посрещаме Деня на София с най-мащабния LUNAR, концерти и спектакли

Oт 11:30 часа пред храм "Света София" ще се състои тържествената церемония по издигане на знамето на градa и водосвет, отслужен от Негово Светейшество патриарх Даниил.

A Ларгото в сърцето на София ще се превърне в мащабна сцена за светлинно изкуство. Фестивалът LUNAR ще представи специалното си издание „Светлините на София“ - от днес до 20 септември.

Редактор: Станимира Шикова