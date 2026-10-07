Пожар се е разразил в близост до главния път София – Русе край Плевен. Горят сухи треви, поради което има силно задимяване на пътното платно. Екипи на полицията са спрели трафика и в двете посоки с цел безопасност, тъй като гъстият дим от пламъците е задимил трасето и е намалил видимостта за водачите.

Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място, а леките се пренасочват по обходен маршрут през град Плевен.

Четири екипа гасят горски пожар край село Побит камък, навлязъл в България от Сърбия

Три пожарни екипа гасят пожара, съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен комисар Станислав Атанасов. Той каза още, че е в комуникация с областния управител и директора на полицията в Плевен.

Комисар Атанасов е разговарял и с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето са го уверили, че станцията в района не отчита замърсяване на въздуха.