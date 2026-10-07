Видео: Мартин Георгиев, NOVA / Снимка: iStock
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Три пожарни екипа гасят огъня
Пожар се е разразил в близост до главния път София – Русе край Плевен. Горят сухи треви, поради което има силно задимяване на пътното платно. Екипи на полицията са спрели трафика и в двете посоки с цел безопасност, тъй като гъстият дим от пламъците е задимил трасето и е намалил видимостта за водачите.
Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място, а леките се пренасочват по обходен маршрут през град Плевен.
Четири екипа гасят горски пожар край село Побит камък, навлязъл в България от Сърбия
Три пожарни екипа гасят пожара, съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен комисар Станислав Атанасов. Той каза още, че е в комуникация с областния управител и директора на полицията в Плевен.
Комисар Атанасов е разговарял и с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето са го уверили, че станцията в района не отчита замърсяване на въздуха.
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