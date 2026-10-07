Сблъсъци и арести белязаха протестите в Лондон на третата годишнина от нападенията на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Петима души бяха арестувани за подбуждане към расова омраза по време на спонтанен протест пред централата на Съвета на представителите на британските евреи в лондонския район Камдън. По данни на полицията те са били задържани заради предполагаемо отправяне на викове или скандирания, призоваващи за интифада.

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Около 100 пропалестински демонстранти преминаха в шествие по улиците на Лондон. Те скандираха „Свободна, свободна Палестина“ и „Свобода за хората, свобода за земята“. В края на шествието група участници носеше плакат с надпис: „Потомци на оцелели от Холокоста срещу геноцида в Газа“.

🚨🇬🇧 Meanwhile today in London Watch Islamists attack UK Police Now contrast this to normal English people protesting against their invasion of Britain - Police would be using force, batons, riot shields & arresting people on sight. https://t.co/SUkHMjIzXA — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 7, 2026

В района на площад „Ръсел“ се събраха и контрапротестиращи с израелски знамена и плакати с надпис „Спрете лъжата за геноцид в Газа“. Между двете групи се чуваха обиди и скандирания.

Лондонската полиция съобщи и за други два ареста по време на протест в централната част на града - единият за нарушаване на наложените условия за провеждането на демонстрацията, а другият за нападение.

Снимка: БТА/АП

Пропалестински демонстрации, организирани от студентски дружества, се проведоха и в университетите в Единбург и Глазгоу. Решението за провеждането им именно на 7 октомври предизвика остри реакции от представители на еврейските студентски организации.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг определи планираните демонстрации като „срамни“, а министърът на образованието Луси Пауъл призова студентите „да проявят емпатия и да протестират в друг ден“.

Междувременно университетът в Лийдс съобщи, че е премахнал надписи, направени с тебешир, сред които „Ционизъм = расизъм“, от място, където еврейски студенти са се събирали за възпоменателно бдение.

Британските университети бяха посъветвани да засилят мерките за сигурност и да поддържат тесен контакт с еврейските организации по време на студентските демонстрации.

Снимка: БТА/АП

По повод годишнината премиерът Анди Бърнам увери британската еврейска общност: „Ние сме с вас“ в борбата срещу антисемитизма. Той определи увеличаването на проявите на антисемитизъм във Великобритания от 2023 г. насам като обезпокоително и заяви, че правителството му е решено да защитава британските граждани „от отвратителната омраза“.

Израелското посолство в Лондон също заяви, че през трите години след нападенията на „Хамас“ във Великобритания се наблюдава „значително нарастване на антисемитизма“.

На 7 октомври 2023 г. бойци, предвождани от „Хамас“, нахлуха в Израел, убиха около 1200 души, повечето от които цивилни, и взеха за заложници над 250 души.

Редактор: Георги Иванов