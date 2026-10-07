Русия променя подхода си към хибридните операции в Европа и все по-често се насочва към предприятия, които имат пряко отношение към доставките на въоръжение за Украйна. Това заяви представител на датското разузнаване по време на конференция за националната сигурност в Копенхаген.

Според водещия анализатор в датската Служба за сигурност и разузнаване Жозефин Кристенсен Москва е стигнала до извода, че по-широките опити за нарушаване на дейността на западни държави и компании не са довели до намаляване на военната подкрепа за Киев. Затова според оценката на датската служба фокусът постепенно се измества към обекти, свързани непосредствено с производството и доставката на оръжия.

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Кристенсен определи тази промяна като съществена ескалация на руската хибридна кампания.„Това, което видяхме през пролетта, беше много планиране, но малко извършени действия. В началото на лятото започнаха да осъществяват много повече от планираното“, заяви тя.

Според анализа на службата Москва е преценила, че досегашните ѝ действия „не са успели да възпрат западните страни от НАТО да подкрепят Украйна“.

Датското разузнаване смята, че политическият контрол на Москва върху подобни операции се запазва, но същевременно се наблюдава по-голяма дързост при тяхното изпълнение. „Сега се опитват да поразяват цели, които имат пряко въздействие върху фронтовата линия. Това означава производството на оръжия“, посочи Кристенсен.

Тя припомни и публикуван през април от руското Министерство на отбраната списък с предполагаеми европейски производители на дронове и компоненти за тях, които Москва е определила като потенциални военни цели. Кристенсен не даде допълнителни подробности за конкретните компании или предполагаемите операции срещу тях.

Според датската служба при организирането на саботажни действия все по-често се използват хора без специална подготовка. Сред потенциалните посредници има бездомни и хора със зависимости, които могат да бъдат привлечени чрез Telegram и други социални платформи срещу заплащане.

Вербуваните първоначално получават сравнително прости задачи - например да наблюдават или снимат определен обект. След това обаче може постепенно да бъдат въвлечени в реални саботажни действия.

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„Това може да бъде всеки, който просто търси бързи пари. Ако първият човек не успее, ще изпратят друг, докато постигнат успех“, заяви Кристенсен.

Москва многократно е отхвърляла обвиненията, че стои зад саботажни и други хибридни операции в европейски държави. Предупреждението идва, след като миналия месец датското военно разузнаване прогнозира, че Русия вероятно ще увеличи хибридните си действия срещу западни държави през следващите месеци. Оценката беше направена на фона на обвиненията на Германия срещу Москва за опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале през август.

Редактор: Цветина Петкова