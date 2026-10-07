Папа Лъв XIV призова около 150 епископи от цял свят да търсят „нови начини“ за подкрепа на съвременните семейства, при откриването на едноседмична среща във Ватикана, съобщи „Ройтерс“. Това е най-голямото събиране на висши представители на Католическата църква от началото на неговия понтификат.

Участниците във форума ще заседават до следващата сряда и ще обсъдят католическото учение за семейството. Очаква се разговорите да засегнат и спорни въпроси като отношението на Църквата към хомосексуалистите сред католическата общност, както и разведените католици, които са сключили нов брак, въпреки че тези две теми не са включени в официалния дневен ред на проявата.

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Лъв XIV свика срещата, в която участват председателите на католическите епископски конференции по света, по повод десетата годишнина от знаковия документ „Радостта от любовта“, публикуван през 2016 г. от неговия предшественик, покойния папа Франциск.

В документа Франциск призовава Църквата към по-малко строго и по-състрадателно отношение към католиците, чиито семейни обстоятелства не отговарят напълно на църковното учение, включително към разведените, сключили повторен брак.

Според действащото учение на Католическата църква повторно сключилите брак католици не могат да приемат причастие, освен ако не се въздържат от сексуални отношения с новия си партньор. Причината е, че от гледна точка на Църквата първият им брак продължава да бъде валиден.

В „Радостта от любовта“ Франциск даде знак за възможно по-гъвкаво отношение към достъпа на повторно сключилите брак до причастие. В бележка под линия той посочва, че те могат да получат „помощта на тайнствата“, но не установи ясни и единни правила за Католическата църква по света.

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В изказването си Лъв XIV не спомена конкретно този въпрос, но заяви, че Църквата трябва да „разпознава действието на благодатта дори в ситуации, белязани от ограничения, рани и привиден провал“.

В срещата участват епископи от повече от 115 държави, сред които и двама представители от Китай. През 2018 г. Пекин и Ватиканът сключиха спорно споразумение, договорено по времето на папа Франциск, което уреди процедурата за назначаване на католически епископи в Китай след десетилетия на напрежение.

В срещата участват и 11 католически семейни двойки, които се очаква да споделят личния си опит пред присъстващите.

Редактор: Цвета Лазаркова