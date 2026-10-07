Снимка: iStock
-
Военният министър: Ще обследват с подводен дрон мястото, където потъна корабът със сирийски екипаж
-
В Софийската синагога бяха отбелязани три години от атаката на „Хамас“ срещу Израел
-
Инж. Стайко Топалов: Ситуацията с нападението от дронове е силно подценена
-
ЕС изпраща спътникови данни на България след атаките с дронове в Черно море
-
България поема командването на противоминната група в Черно море
-
Спортни новини (07.10.2026 - обедна)
Равносметката от кървавото нападение е 1195 убити, а 251 души бяха отвлечени
С антиправителствени протести, мемориални церемонии и шествия беше отбелязана третата годишнината от терористичната атака на "Хамас". Равносметката от кървавото нападение е 1195 убити, а 251 души бяха отвлечени.
Демонстрации се проведоха в цялата страна, в момент, в който Израел се намира в предизборна кампания, а местни медии написаха, че атаката се е превърнала в част от кампанията.
Ужасът от първо лице: Неразказаните истории три години след нападението на „Хамас“ срещу Израел
Правителството на премиера Нетаняху е изправено пред недоволство не само у дома, но и навън заради агресивната реторика на управляващите и липсата на разследване за причините, довели до трагедията от 7 октомври.
„Дойдохме тук, в Кнесета - израелския парламент, - за да протестираме срещу събитията от 7 октомври; случилото се беше клане, което обаче можеше да бъде предотвратено“, каза Матнел Цихновски.
„Днес се навършват три години, а сякаш са 300 години. Животът е в застой. Докога ще продължава тази война? Докога? Днес стават три години от войната - три години, в които умираме сред разруха; много тежки години“, каза Фатима Абдел-Маджид Абу Уда.Редактор: Георги Иванов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни