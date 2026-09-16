Предстои преминаване на военнослужещи и военна техника от състава на въоръжените сили на САЩ по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура. То ще се извърши в периода до 25 септември. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Транспортирането им ще се извърши от Учебен полигон "Ново село" през Румъния до Германия. Те ще участват в планирани учения и ротации на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ.

Предислоцират военна техника по републиканската пътна мрежа

Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба "Военна полиция".

Редактор: Ивайла Маринова