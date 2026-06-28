Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формирования от състава на Сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура на 29 юни и на 4 юли 2026 г. Това съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Придвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебен полигон „Корен” и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция“.

МО: Предстои придвижване на чуждестранни военнослужещи за участие в учение

Редактор: Станимира Шикова