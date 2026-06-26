Предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“. То ще се извърши от 27 юни до 12 юли.

Международно военно учение "Отвъд хоризонта 26" се проведе в Ново село

По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Република Франция и от въоръжените сили на Полша. Транспортирането ще се осъществява от Румъния до Учебен полигон „Ново село“ и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.

Редактор: Ивайла Маринова