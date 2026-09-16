Румен Радев не трябваше да коментира случая “Петрохан-Околчица” в двора на училище на 15 септември. Най-малко можеше да излязат извън оградата. Това каза журналистът Веселин Стойнев в ефира на “Здравей, България”.

По негови думи има опит случая да се използва политически. Той допълни, че от самото начало се прави опит да се обособи някаква “въображаема” общност, която е виновна и срещу нея да се противопостави нещо друго. Стойнев смята, че пресконференцията не е трябвало да се провежда сега, тъй като не всички експертизи са готови.

Юлиан Ангелов от ВМРО пък посочи, че Румен Радев, дори и в двора на училище, правилно е коментирал този случай точно защото засяга ученици. По думите му определени политически сили защитават случилото се на хижа „Петрохан” и под връх Околчица и търсят друг виновен. Той напомни, че Георги Кандев, който по време на този случай е бил главен секретар на МВР, е казал тогава, че няма данни за външна намеса. „Помните, че Гюров трябваше да даде факти и обстоятелства. Защо не извадиха? Значи прикриват някого. Факт ли е, че Васил Терзиев е ходил там, че Борислав Сандов е ходил там, че по времето на Николай Денков е дадено разрешение на училището, в което е учило детето?”, каза още журналистът. Той призова тези политици да минат на детектора на лъжата доброволно.

Случаят "Петрохан-Околчица": Какво стана ясно от брифинга на властите

Стойнев запита защо след толкова месеци е казано същото, което вече знаем. И напомни, че Иван Демерджиев е заявил, че ще разкрие подробности до края на август. Той запита защо са прикривани сигнали от родители и защо не е изяснено каква е ролята на ДАНС.

Ангелов каза още, че в случая с групата около Ивайло Калушев „има един, който се изживява като Бог, а всички останали са му жертви”.

По отношение на "Петричкия Ескобар" Ангелов смята, че това е част от "мръсната" кампания срещу Йотова и Вълчев.

Той посочи, че очевидно Огнян Атанасов е имал проблеми със здравословното състояние, затова е бил помилван. Стойнев от своя страна заяви, че отговорност за освобождаването на наркотрафиканта носи Илияна Йотова. И допълни, че президентът трябва да даде подробности по този случай. Атанасов каза, че този случай се води заради войната на компромати.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова