По-бързо издаване и връчване на фишове за нарушение на пътя, създаване на профили на рисковите водачи и засилен контрол на МВР - това са само някои от функциите на новата мегаагенция за пътна безопасност.

Предвижда се новият Автомобилен транспортен оператор да заработи до края на 2027 година. Ето и какво се променя - ще се създаде единен център за контрол на пътната обстановка, където всичко ще бъде концентрирано в едно място и цялата информация ще отива там.



Ще има и дигитално ядро към Министерството на транспорта. Идеята е информацията от всички технически системи да се събира на едно място. Една от най-големите промени цели да се сложи край на дългото чакане между заснемането на нарушението и информацията към шофьора.

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Новата суперагенция ще следи пътната обстановка в реално време. Всичко ще започва от тол камерите - при засичане на нарушение данните на водача ще се подават директно към центъра за наблюдение. При автоматично установено нарушение ще се създава неизтриваем „електронен доказателствен запис“, обясни транспортният министър в ефира на „Здравей, България“.

„Разделяне на отговорността. На пътя ще командва един и това е МВР. Идеята е информацията от всички технически системи да влезне на едно място, да се обработва адекватно, да се създадат рискови профили и на базата на тези рискови профили, информацията да тече към необходимите институции“, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.

От центъра за наблюдение системата ще изпраща сигнал директно до таблетите на пътните полицаи, така че най-близкият патрул да реагира още докато нарушителят е на пътя. Глобата също ще се получава на момента чрез електронен фиш.

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„Забавянията много често водят до отпадане на глоби, поради изтичане на давност, дори тези, които все пак се плащат, като закъснели такива, няма как да дадат превантивен ефект“, коментира Илия Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи.

Кирил Кирилов е дългогодишен шофьор. Посреща новината за готвените промени на път. Казва, че е получил последната си глоба, когато вече е забравил за нарушението. „Може би година и 3-4 месеца беше пътувало писмото, докато стигне до мен“, казва той.

„Малко да спрат джигитите и да започнем да живеем и да шофираме нормално, защото пътищата се превръщат в ад“, допълва Кирил.

Предвижда се и въвеждане на по-строги технически прегледи за колите и нови правила за кандидат-шофьорите.

Репортер: Александра Иванова

Редактор: Ивета Костадинова