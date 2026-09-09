Данните от всички камери на пътя, плюс записите от бодикамерите на полицаите, ще постъпват в единен център. Правителството обяви създаването на мегаагенция , която да обединява работата на различни структури. Това трябва да повиши събирането на глобите от шофьорите с нарушения на пътя. Очаква се да скъси и пътя на глобата – от момента на заснемането на нарушението до връчването ѝ.

Бъдещата Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“ ще е към Министерството на транспорта и ще изземе част от функциите на ТОЛ управлението – обработка на данни и събиране на такси.

„В МТС ще бъде един информационен хъб, който ще събира информация от много институции, който ще обработва тази информация в реално време – съответно от Агенция „Митници", от НАП, от данни на МТС, с които разполагаме“, каза транспортният министър Георги Пеев.

Другите функции на тол управлението ще бъдат преразпределени към МВР. Предвидено е още за контрола на пътя да отговаря само МВР. Сега това правят три институции.

Какво ще представлява приетият от кабинета План за подобряване на пътната безопасност

„В момента обединяваме контрола в МВР, отделяне на достатъчно екипи, които ще спират на пътя и ще правят комплексни проверки във всички аспекти – не само нарушения на ЗДвП, а и всички нормативни актове, за които до момента следяха БГТОЛ и ДААА“, каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

И обясни на практика какво предстои: „Всички данни от тези камери ги извеждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай кога има водач с рисков профил. “, каза Демерджиев.

За да се случи реформата, са необходими законодателни промени. „Нова агенция дотолкова, доколкото взема частта от функциите на тол управлението, която обработва данни. Тоест, дори оптимизира като цяло състава. Тоест, ние нямаме създаването на поредна нова структура, за да не свършим работата“, каза Георги Пеев.

От Министерския съвет премиерът Румен Радев посочи целта на новата агенция. „Първо, повишаване на безопасността на движението по пътищата и, на второ място, повишена събираемост от Агенция „Митници", НАП и ТОЛ", каза Радев.

Реформата трябва да завърши в края на 2027 година, е прогнозата на кабинета.

Предстои най-вероятно промяна в осем закона. За да се случи тази реформа, трябва да има промени и в поднормативните актове, казаха от правителството.

Oт 1 януари до 31 август 2026 г. са издадени близо 1 370 000 фиша на шофьори, заснети от стационарни, мобилни камери и триноги. Най-много са през най-късия месец февруари - 246 023, а най- малко - през юни (106 300). Как анонсираното сливане на структури в мегаагенция ще се отрази на контрола на пътя, предстои да разберем.