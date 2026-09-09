Пътната безопасност изисква не само по-добра координация между институциите, но и надеждна, всеобхватна информация в реално време. Затова правителството подготвя реформа, която предвижда създаването на единен национален орган и център за управление и контрол на информацията, свързана с движението по пътищата. Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.

По думите му в момента дейностите са разпокъсани между различни институции. Предвижда се на базата на съществуващите структури да бъде създаден единен национален орган - Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“, както и единен национален център, който да обединява информацията, свързана с безопасността по пътищата.

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В системата ще бъдат интегрирани различни източници на данни за движението - общински камери, бодикамери на полицейските служители, сензори и други устройства, както и информация за второстепенните пътища. Предвижда се данните да бъдат наблюдавани денонощно и в реално време. „От тази информация ще могат да се възползват не само органите за безопасност на движението по пътищата, но и Агенция „Митници“, НАП, ТОЛ, „Спешна помощ“, HEMS, 112, горските служители за контрол на незаконното превозване на различни видове товари и други институции“, обясни премиерът.

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Очакваният ефект е двоен - повишаване на безопасността по пътищата и увеличаване на събираемостта на приходите, подчерта Радев. „На първо място очакваме повишаване на безопасността на движението по нашите пътища, а на второ място, което е не по-малко важно - повишена събираемост от Агенция „Митници“, НАП и ТОЛ“, заяви той.

Министър-председателят призна, че България все още е далеч от целта да има "европейски пътища". Затова в МРРБ и МТС ще бъде извършен задълбочен анализ на това докъде сме стигнали с изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура. На тази база ще се идентифицитат стратегическите проекти и ще се реши, кои пътища ще се изграждат с европейски средства, кои с публични и кои чрез публично-частно партньорство.

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