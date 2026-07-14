Правителството подготвя изграждането на единна система за обмен на информация в реално време между институциите, които отговарят за контрола по пътищата. Това стана ясно след работна среща в Националното ТОЛ управление, инициирана от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Целта е чрез по-добра координация и използване на наличните данни да се засили превенцията на нарушенията и да се подобри пътната безопасност.

По думите на министър Пеев премиерът е възложил до края на август да бъде изготвен план с конкретни мерки, анализ на действащото законодателство и предложения за необходимите нормативни промени. Предвижда се да бъдат разчетени и средствата, необходими за реализацията на системата. „Има достатъчно данни, но няма координация между институциите как да ги ползват“, заяви министърът.

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Националното ТОЛ управление разполага с 272 контролни точки в страната, като 100 от тях са оборудвани с вградени кантари. Системата следи близо 600 000 тежкотоварни превозни средства и събира информация за трафика, натоварването на пътната инфраструктура и нарушенията. В момента тя обменя с МВР единствено данни за средната скорост, но идеята е информацията да бъде достъпна в реално време и за други институции, сред които Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Националната агенция за приходите.

Според министър Пеев информацията от ТОЛ камерите може да достига до контролните органи само за три секунди, което ще позволи значително по-бърза реакция. По време на срещата беше посочено още, че държавата губи около 40 млн. лева годишно заради некоректни превозвачи със скрити регистрационни номера.

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Сред обсъдените мерки са създаването на рисков профил за всяко тежкотоварно превозно средство, разширяване на системата от контролни кантари и използване на събраните данни за по-ефективен контрол. Участниците в срещата се обединиха около позицията, че усилията трябва да бъдат насочени преди всичко към предотвратяване на нарушенията, а не само към последващото им санкциониране.

Редактор: Ралица Атанасова