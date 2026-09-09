План с 31 мерки за подобряване на пътната безопасност прие Министерския съвет. Той беше представен от министрите на транспорта и на вътрешните работи.

„Тръгваме амбициозно, планът е революционен, свързан е с ясно изразени отговорности”, каза Георги Пеев.

Планът е създаден от работна група от експерти на Министерството на транспорта, МВР, МРРБ, АПИ, министерствата на образованието и на правосъдието, пътните служби, правоохранителните органи.

„Най-важното е ясната отговорност. Трябва ясно да се каже кой отговаря за безопасността в България”, каза Пеев.

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Той обясни, че Държавна агенция за „Безопасност на движението по пътищата” до момента има координационна роля. „Тя правеше едни пожелателни анализи на базата на данни, които им предоставяха от МВР и Министерството на транспорта. Правиха едни хубави планове с мерки, като липсваха ефективни механизми за тяхното прилагане, съответно и за контрол”, каза Пеев.

„Ние трябва ясно да кажем, че агенцията става пълноправен орган, който ще управлява риска”, допълни Пеев.

В плана има 31 мерки. Пеев напомни, че в момента физическият контрол на пътя е разпределен между МВР, КАТ, ДАИ, АПИ, „Митници”, общини.

„Трябва да имаме един орган, който отговаря за контрола на пътя. И това ще бъде МВР”, каза Пеев.

Решено е МВР, освен своите си функции, да изземе и част от тези на ДАИ и ТОЛ управлението.

„МВР ще извършва контрол на пътя като орган, който отговаря за това”, обясни Пеев.

Министерството на транспорта пък ще изземе другата част от функциите на ТОЛ управлението.

„Ако условно ТОЛ управлението, е съставено от две части — пътният контрол ще отиде към МВР, а другата част, която се занимава с обработка на данни и таксуване, ще мине към Министерството на транспорта”, каза министърът.

Предвижда се Министерството на транспорта да събира информация от всичките институции и да я обработва в реално време. Ще се създават и рискови профили. Така пътните полицаи в реално време на таблетите пред тях ще имат информация за тези профили. Ще се работи и за спиране на случайните проверки на пътя.

Сред мерките се предвижда изграждането на специализирани полигони за младите водачи. „Когато човек вземе книжка, ще бъде задължен едно обучение в специализиран полигон”, обясни Георги Пеев.

„Това, което в момента правим, е обединяване на контрола в МВР, отделяне на достатъчно екипи, които ще спират на пътя и ще правят комплексни проверки във всички аспекти", посочи Иван Демерджиев.

„Държавата ще използва пълноценно тол камерите. Данните от тях ги извеждаме на таблетите на пътните полицаи", допълни той.

С около 30% ще се намалят щатните бройки, осъществяващи цялостният контрол на пътя. „Ще бъде по-евтино на държавата, но по ефикасно”, смята вътрешният министър.

Предвижда се цялостната реформа да завърши в края на 2027 г.

Редактор: Ина Григорова