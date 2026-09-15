Бившият европейски прокурор от България Теодора Георгиева се връща в Административен съд – София-град. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно одобри възстановяването ѝ на длъжността, която е заемала преди началото на мандата си в Европейската прокуратура. Решението е взето по искане на самата Георгиева и се основава на задължителна разпоредба в Закона за съдебната власт.

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Произнасянето по молбата ѝ беше отложено на предишно заседание на кадровия орган. Тогава членовете на Съдийската колегия поискаха от Европейската прокуратура документацията, свързана с проведеното срещу Георгиева дисциплинарно производство и последиците от него.

Получените впоследствие материали били представени на днешното заседание. От тях става ясно, че дисциплинарната процедура срещу Георгиева не е приключила с налагане на наказание „уволнение“.

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След запознаване с документите Комисията по атестирането и конкурсите е потвърдила предишната си позиция, че няма пречка Георгиева да бъде върната на длъжността административен съдия. Съдийската колегия е подкрепила предложението единодушно.

Мандатът ѝ като европейски прокурор от България приключи на 28 юли. След това тя поиска да бъде възстановена на позицията, която е заемала преди работата си в Европейската прокуратура.

Редактор: Цветина Петкова