Теодора Георгиева ще търси от Върховния административен съд отмяна на решението, с което не беше върната на съдийската си длъжност. Бившият български европейски прокурор оспорва отказа на Висшия съдебен съвет да я възстанови като съдия в Административен съд - София-град, научи NOVA от свои източници.

В жалбата си Георгиева поддържа тезата, че решението на кадровия орган е незаконосъобразно. Според нея в конкретната процедура ВСС няма право на преценка дали да я върне на предишната ѝ длъжност, а действа при т.нар. обвързана компетентност и следва да извърши възстановяването. Ако има съмнения, свързани с професионалните или нравствените ѝ качества, те трябва да бъдат разглеждани в отделна процедура, посочва тя.

ВСС отложи връщането на Теодора Георгиева като съдия

До съдебния спор се стига, след като на 18 август Съдийската колегия на ВСС не се произнесе окончателно по искането на Георгиева да се върне в Административен съд – София-град. Вместо това кадровиците решиха първо да получат от Европейската прокуратура материалите по дисциплинарното производство срещу нея. Целта е въз основа на тях да бъде направена преценка за етичните и нравствените ѝ качества.

От европейски прокурор до дисциплинарно производство

Теодора Георгиева беше първият български представител в Европейската прокуратура. Тя встъпи в длъжност през юли 2020 г., а шестгодишният ѝ мандат приключи на 28 юли 2026 г.

Последните месеци от него преминаха на фона на дисциплинарна процедура. На 25 февруари Колегията на Европейската прокуратура обяви, че е установила три дисциплинарни нарушения от страна на Георгиева. Първоначално решението за конкретната санкция беше отложено, докато бъдат потърсени становища от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за евентуално сезиране на Съда на ЕС с искане тя да бъде освободена от поста.

Теодора Георгиева пред NOVA: Нямам отправено конкретно обвинение от Европейската прокуратура

До такъв развой не се стигна. На 15 юли, по-малко от две седмици преди края на мандата ѝ, Колегията на Европейската прокуратура приключи дисциплинарната процедура с наказание „порицание“. От институцията обясниха, че при определянето на санкцията е отчетен и фактът, че мандатът на Георгиева изтича на 28 юли. Европейската прокуратура посочи, че тя е призната за виновна за сериозно нарушение, свързано с текущи разследвания.

Записът от „Осемте джуджета“ и сигналът за натиск

Името на Георгиева попадна в центъра на публичен скандал и след разпространяването на видеозапис, за който се твърди, че показва нейна среща през 2020 г. с Петьо Петров, известен като Петьо Еврото, в ресторант „Осемте джуджета“. През март 2025 г. българската прокуратура се самосезира заради появилите се в интернет кадри.

Самата Георгиева впоследствие изложи различна версия за обстоятелствата около срещата. В сигнал до Министерството на правосъдието от март тази година тя заяви, че е била заведена в ресторанта и представена на Петров от високопоставен български прокурор. По нейни твърдения разпространените записи са били съкратени и извадени от контекста, като друг високопоставен магистрат, присъствал на срещата, е останал извън кадрите и общественото внимание.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разясни мотивите за отстраняването на Теодора Георгиева

В същия сигнал Георгиева съобщи за натиск и заплахи, които свързва с работата си като европейски прокурор. Тя твърди, че действията срещу нея са били свързани и с разследването на Европейската прокуратура за разширяването на газохранилището в Чирен. В документа се съдържаха и твърдения за заплахи срещу нея, включително на територията на друга държава от Европейския съюз.

След получаването на сигнала Министерството на правосъдието предприе действия по няколко направления. Информацията беше изпратена до МВР с искане да бъдат проверени твърденията за заплахи и да бъде осигурена необходимата защита. Сигналът беше насочен и към органа по специалния механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници, а властите в държавата от ЕС, на чиято територия според Георгиева е била заплашвана, също бяха сезирани. Министерството поиска и контакти с ръководството на Европейската прокуратура и с европейския комисар по правосъдие.

След приключването на мандата ѝ в Люксембург тя поиска да се върне в българската съдебна система. Именно въпросът дали ВСС може да обвърже възстановяването ѝ като съдия с дисциплинарната процедура в Европейската прокуратура сега се пренася пред Върховния административен съд.

Редактор: Цветина Петкова