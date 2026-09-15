Кои ще бъдат професиите на бъдещето и има ли достатъчно млади хора с уменията, от които икономиката се нуждае? Къде се разминават знанията на младите и изискванията на работодателите? Темата коментират в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS Томчо Томов от Българска стопанска камара и експертът по човешки ресурси Валентин Кръстев.

„Важно е да се каже на учениците какви умения и качества трябва да притежават, за да бъдат успешни. Вече няма образование за цял живот – непрекъснато трябва да се придобиват нови квалификации”, каза Томчо Томов.

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„Основната роля е на училището. Ако трябва да пренебрегнем всичко друго, трябва да има достатъчно пари за образование. Там ще се възпитат нужните качества за справяне с бъдещите проблеми”, смята експертът по човешки ресурси.

„Погрешно е да се говори, че изкуственият интелект ще измести настоящите професии. Нужна е симбиоза между човешките качества и възможностите, които дават технологиите. Работодателите стават много по-прагматични – търсят възможности за решение на проблеми с AI. Това се усеща в много сектори”, обясни Томов.

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В заключение Валентин Кръстев каза, че родителите трябва поощряват децата си. „Те трябва да бъдат креативни, да бъдат подкрепяни и да стигат до край. Няма професия, която да умре, но механичната работа при много други – ще изчезне. Ако научат децата си да бъдат критични – те ще имат бъдеще”, смята той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев