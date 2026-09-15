Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов Европейски акт за децата онлайн (EU Kids Act) потребителите под 15-годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение.

Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игрите, чатботовете с изкуствен интелект и т.нар. AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране.

Европейската комисия готви мерки за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи

„Технологичните компании носят основната отговорност да направят продуктите си безопасни. Родителите, а не алгоритмите, трябва да отглеждат децата на Европа“, се посочва в документа.

Очаква се председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да очертае основните параметри на инициативата в речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент на 16 септември. Самото законодателно предложение се очаква ден по-късно – на 17 септември.

Различни правила според възрастта

Предвижда се ограниченията да бъдат степенувани спрямо възрастта на децата. Най-малките - под 3 години - няма да имат достъп до социални мрежи и други услуги, определени като високорискови.

За децата между 3 и 13 години ще бъдат достъпни услуги, адаптирани към възрастта им и използвани под надзора на възрастен. Тийнейджърите между 13 и 15 години ще могат да получат ограничен достъп до социални мрежи и видеоплатформи, но при родителски контрол и с ограничени функции.

След навършване на 15 години родителско съгласие няма да бъде необходимо. За всички непълнолетни до 18 години обаче ще продължат да действат специалните изисквания за безопасност.

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Проверка на възрастта при създаване на профил

Една от големите промени засяга начина, по който платформите ще установяват възрастта на потребителите. Компании като Meta и Google ще трябва да извършват проверка при регистрацията на нов акаунт.

За целта ще може да се използва общоевропейско приложение за удостоверяване на възрастта или национални системи. Идеята е платформата да получава единствено потвърждение дали човекът е над определената възраст, без да се разкриват ненужни лични данни.

Проверките няма да се ограничат само до новите потребители. Предвиждат се пропорционални механизми и за вече съществуващи профили.

Край на „безкрайното скролване“ за деца

Брюксел насочва вниманието си и към механизмите, които могат да задържат децата продължително време пред екрана. Проектът предвижда ограничения върху функции като безкрайното превъртане на съдържание, определени видове известия и механизми за награждаване, които стимулират непрекъснатото използване на дадена услуга.

Промени се очакват и при алгоритмите за препоръчване на съдържание. Те трябва да бъдат изградени така, че да не въвличат непълнолетните в т.нар. „заешки дупки“ - поредица от все по-крайно или потенциално вредно съдържание, препоръчвано основно защото задържа вниманието им.

Профилите на непълнолетните ще трябва да бъдат частни по подразбиране, а рисковите настройки – предварително изключени. Предвиждат се и ограничения върху възможността непознати да установяват контакт с деца.

Сигнализирането за вредно или неподходящо съдържание също трябва да стане по-лесно, а родителите ще разполагат с инструменти за контрол, съобразени с възрастта на детето.

Под ударите на правилата попадат и AI чатботовете

Новият режим ще бъде по-широк от първоначално обсъжданите ограничения за социалните мрежи. В него ще попаднат онлайн игрите, както и чатботове и AI спътници, които могат да водят лични разговори с деца или да им дават съвети, включително по въпроси, свързани с психичното здраве и личностното развитие.

За тези услуги се предвиждат допълнителни ангажименти за безопасност. Изключения ще има за системи, разработени и управлявани за образователни цели или от публични институции, както и за определени приложения на изкуствения интелект за професионална и индустриална употреба.

Инициативата идва в момент, когато редица европейски държави вече обсъждат собствени ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Сред тях са Франция, Гърция, Австрия, Дания, Испания, Белгия, Италия, Германия, Полша и Нидерландия.

Различните национални подходи засилват натиска върху Брюксел да създаде единни правила за целия Европейски съюз, вместо всяка държава да въвежда собствен режим.

Редактор: Цветина Петкова