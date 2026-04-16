След новаторската забрана на социалните медии за деца в Австралия, въведена миналата година, все повече европейски държави обмислят собствени ограничения. Ново приложение на Европейския съюз ще проверява възрастта на децата, напълно анонимно и без възможност за проследяване. Целта - според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен - е както да се ограничи достъпът на непълнолетните до вредно съдържание, така и да се подпомогне спазването на приетите от блока регулации.

Приложението на Европейския съюз за проверка на възрастта за онлайн платформи е технически готово и скоро ще бъде достъпно за употреба, заяви Урсула фон дер Лайен.

ЕК изработи приложение за проверка на възрастта онлайн

„Как можем да гарантираме, че има общоевропейско техническо решение за проверка на възрастта? Нека ви дам отговора. Нашето приложение за проверка на възрастта е технически готово и скоро ще бъде достъпно за гражданите. То ще позволи на потребителите да докажат възрастта си, когато искат да използват онлайн платформите. Точно както в магазините се изисква доказателство за навършено пълнолетие при закупуване на алкохолни напитки”, заяви Фон дер Лайен.

След като бъде пуснато, потребителите ще могат да го изтеглят от телефона си и да се идентифицират с документ за самоличност, като паспорт или лична карта. След това те ще могат да го използват, за да потвърдят, че са над определена възраст, без да разкриват самоличността си.

„Първо, приложението е лесно за използване. Изтегляте го и го настройвате с паспорта или личната си карта. След това доказвате възрастта си, когато искате да имате достъп до онлайн платформите. Второ, то отговаря на най-високите стандарти за поверителност в света. Потребителите могат да потвърдят възрастта си, без да разкриват друга лична информация. Казано просто - то е напълно анонимно и не позволява проследяване”, коментира още председателят на Европейската комисия.

Очаква се приложението да подпомогне прилагането на Закона за цифровите услуги на блока, който цели по-строга регулация на онлайн платформите. Това включва ограничаване на достъпа до съдържание като порнография, хазарт и услуги, свързани с алкохол.

„Това приложение дава на родители, учители и полагащи грижи силен инструмент за защита на децата. Ще имаме нулева толерантност към компании, които не зачитат правата на децата. Продължаваме с решителност да прилагаме европейските правила и да държим отговорни платформите, които не осигуряват достатъчна защита. Правата на децата в Европейския съюз са пред търговските интереси и ние ще гарантираме това”, посочи Урсула фон дер Лайен.

Паралелно с това Европейският съюз ще изгради механизъм за координация, който да гарантира ефективното прилагане на проверката на възрастта в националните системи.

Темата в ефира на NOVA NEWS коментира Юлиян Петров, председател на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”. По думите му предпазването от дигиталната зависимост е тенденция в образователните системи по света. „Забраните, които някои страни налагат, казват на България, че трябва да преосмисли своята политика в това отношение”, заяви той.

„Трябва да си отговорим на въпроса дали ние сме се справили с използването на телефоните в час. Виждаме Франция, Гърция и други държави, които са създали безспорни условия за забрана на телефона в училище. Много държави вече наложиха конкретни ограничения, училищата имат такива защитни средства, които ограничават достъпа до определени сайтове, заглушават един тип сигнали, а всъщност релевантен е само сигналът, който е от училище”, коментира още той.

