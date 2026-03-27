Австрия ще забрани достъпа до социални мрежи за деца под 14-годишна възраст, съобщи правителството след продължителни преговори в управляващата коалиция.

Вицеканцлерът Андреас Баблер заяви, че родителите трудно могат да контролират онлайн активността на децата си, тъй като платформите са създадени така, че „умишлено да създават зависимост”, предаде АФП.

Как да се намери баланс между сигурността на децата и защитата на личните данни в социалните мрежи

Като част от мерките се предвижда въвеждането на нов задължителен учебен предмет – „Медии и демокрация”. Чрез него учениците ще се учат да различават истината от дезинформацията и да разпознават опити за антидемократично влияние.

Решението е част от по-широка европейска тенденция. Държави като Франция, Испания и Дания също планират въвеждането на минимална възраст за използване на социални мрежи с цел по-добра защита на децата в дигиталната среда.

