Правителства по света засилват мерките за ограничаване на достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Новите регулации предвиждат платформите да проверяват възрастта на потребителите чрез различни технологии – от лицево разпознаване до проверка на документи.

Експерти обаче предупреждават, че остава предизвикателството да се намери баланс между защитата на децата и опазването на личните им данни.

Според Франческа Пизану, експерт по защита на правата на децата, една от основните тревоги е самият начин, по който са създадени социалните мрежи. По думите ѝ множество изследвания показват, че дизайнът им е пристрастяващ и може да има дългосрочно влияние върху развитието на децата. Освен това проблем представлява и съдържанието, на което те са изложени онлайн, дори когато то не е незаконно.

В продължение на години технологичните компании твърдяха, че подобни проверки биха били трудни за прилагане или дори рискови. В последно време обаче все повече държави предприемат конкретни действия.

Австралия вече стана първата страна в света, която въведе забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години. Подобни мерки се обсъждат и в редица европейски държави, както в Бразилия и в някои американски щати.

Инициативата е продиктувана от нарастващите опасения за психичното здраве на тийнейджърите, онлайн тормоза и разпространението на генерирани от изкуствен интелект сексуални изображения на деца.

Според експерти развитието на технологиите за удостоверяване на възрастта вече позволява по-надежден контрол. Компании, които разработват подобни системи, тестват различни сценарии за измама, включително използване на маски, изкуствени бради или предмети пред камерата.

Данни от Австралия показват, че милиони акаунти на непълнолетни вече са били блокирани, въпреки че анализатори предупреждават, че част от платформите може да изпълняват само минималните изисквания на новите правила.

Редактор: Дарина Методиева